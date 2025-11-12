https://sputnik-georgia.ru/20251112/eks-prezidenta-gruzii-mikhaila-saakashvili-vernuli-v-tyurmu-295762312.html

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму

12.11.2025

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Осужденного по ряду преступлений третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из столичной клиники "Вивамеди" в Руставскую тюрьму, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии. Саакашвили находился в клинике с 12 мая 2022 года. "Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение №12, где в общем порядке продолжит отбывать наказание", – говорится в сообщении ведомства. Служба поясняет, что действовала в соответствии с законодательством Грузии. "Возвращение пациента из больницы гражданского сектора в пенитенциарное учреждение осуществляется с учетом состояния его здоровья на основании решения лечащего врача", – говорится в сообщении. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы. Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 год до сих пор находится на рассмотрении в суде. В ноябре 2025 года Саакашвили было предъявлено новое обвинение по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти". По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".

