Грузия и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере инфраструктуры

В рамках официального визита министр инфраструктуры Реваз Сохадзе проведет встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции, а также посетит объекты... 12.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузии важно использовать опыт Турции как передовой страны в плане инфраструктурного развития, заявил замглавы Мининфраструктуры Георгий Коберидзе.Грузинская делегация из представителей министерства инфраструктуры Грузии во главе с министром ведомства Ревазом Сохадзе находится с официальным визитом в Анкаре. Первую встречу с директором Госуправления по водным ресурсам Турции Мехметом Акифом Балта в рамках визита провел замминистра Георгий Коберидзе. "Турция – одна из ведущих стран мира в плане инфраструктурного развития. Для Грузии важно использовать этот опыт, технологии и передовую практику как в текущих, так и в планируемых проектах", – заявил Коберидзе. Коберидзе поблагодарил своего турецкого коллегу за гостеприимство и подчеркнул ведущую роль Турции в реализации современных инфраструктурных проектов. На встрече стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества и обмена опытом в сфере водоснабжения и водоотведения. Глава турецкого Агентства проинформировал грузинских гостей о деятельности Главного управления водоснабжения и канализации Турции и реализованных проектах, а также отметил, что Турция готова поделиться с Грузией накопленными техническими знаниями и опытом. "Мы готовы поделиться своим техническим опытом с дружественной страной – Грузией. Мы готовы принять у себя представителей соответствующей отрасли, чтобы они могли ознакомиться с нашими проектами и результатами на месте", – заявил Мехмет Акиф Балта. В рамках официального визита министр инфраструктуры Реваз Сохадзе проведет встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции. Также планируется посещение основных объектов транспортной инфраструктуры и обсуждение возможностей обмена передовым опытом. Грузия и Турция Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

