https://sputnik-georgia.ru/20251112/kak-vy-reagiruete-na-aresty-v-vysshikh-eshelonakh-vlasti-v-gruzii-295758827.html
Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?
Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?
Sputnik Грузия
12.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-12T15:52+0400
2025-11-12T15:52+0400
2025-11-12T15:52+0400
грузия
политика
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289037223_10:0:721:400_1920x0_80_0_0_97418ab0fb91905ebc780b8fb9302301.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289037223_99:0:632:400_1920x0_80_0_0_79fb5854aa927c06755b1027b5998ac1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, опросы
грузия, политика, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, опросы
Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?