Крушение турецкого самолета в Грузии – обнаружены тела 19 погибших и черный ящик
Крушение турецкого самолета в Грузии – обнаружены тела 19 погибших и черный ящик
Поисковые работы на месте трагедии все еще продолжаются 12.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тело еще одного погибшего турецкого военного обнаружили на месте крушения самолета в районе Сигнахи – таким образом к данному моменту найдены останки 19 солдат, заявили в Службе по управлению ЧС Грузии. В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. Ранее на месте трагедии были обнаружены тела 18 погибших. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе находится на месте крушения турецкого военного самолета. Как уточнил глава МВД, более подробная информация будет предоставлена обществу поэтапно, по согласованию с турецкой стороной. При этом президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на месте крушения военного судна обнаружен черный ящик, сообщает Sputnik Турция.МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Крушение турецкого самолета в Грузии – обнаружены тела 19 погибших и черный ящик

17:49 12.11.2025 (обновлено: 17:58 12.11.2025)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательная операция на месте крушения турецкого военного самолета, Грузия
Поисково-спасательная операция на месте крушения турецкого военного самолета, Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Поисковые работы на месте трагедии все еще продолжаются
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тело еще одного погибшего турецкого военного обнаружили на месте крушения самолета в районе Сигнахи – таким образом к данному моменту найдены останки 19 солдат, заявили в Службе по управлению ЧС Грузии.
В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГлава МВД Грузии Гела Геладзе на месте крушения турецкого военного самолета в Сигнахи, Грузия
Глава МВД Грузии Гела Геладзе на месте крушения турецкого военного самолета в Сигнахи, Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2025
Глава МВД Грузии Гела Геладзе на месте крушения турецкого военного самолета в Сигнахи, Грузия
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Ранее на месте трагедии были обнаружены тела 18 погибших. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе находится на месте крушения турецкого военного самолета. Как уточнил глава МВД, более подробная информация будет предоставлена обществу поэтапно, по согласованию с турецкой стороной.
При этом президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на месте крушения военного судна обнаружен черный ящик, сообщает Sputnik Турция.
МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей".
