Крушение турецкого самолета в Грузии – обнаружены тела 19 погибших и черный ящик

12.11.2025

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тело еще одного погибшего турецкого военного обнаружили на месте крушения самолета в районе Сигнахи – таким образом к данному моменту найдены останки 19 солдат, заявили в Службе по управлению ЧС Грузии. В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. Ранее на месте трагедии были обнаружены тела 18 погибших. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе находится на месте крушения турецкого военного самолета. Как уточнил глава МВД, более подробная информация будет предоставлена обществу поэтапно, по согласованию с турецкой стороной. При этом президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на месте крушения военного судна обнаружен черный ящик, сообщает Sputnik Турция.МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

