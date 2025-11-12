https://sputnik-georgia.ru/20251112/krushenie-turetskogo-voennogo-samoleta-v-gruzii---obnaruzheny-tela-18-pogibshikh-295756026.html

Крушение турецкого военного самолета в Грузии - обнаружены тела 18 погибших

Крушение турецкого военного самолета в Грузии - обнаружены тела 18 погибших

Sputnik Грузия

Самолет летел из Азербайджана в Турцию — на его борту находились 20 человек 12.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-12T14:12+0400

2025-11-12T14:12+0400

2025-11-12T14:19+0400

сигнахи

турция

азербайджан

новости

грузия

происшествия

крушение турецкого военного самолета в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0c/295755575_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_0cd87b69231af30ed03d86d2394d6d78.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили тела 18 турецких военных, находившихся на борту самолета, поисковые работы продолжаются, сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, находящийся на месте крушения турецкого военного самолета в районе Сигнахи. В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет. Самолет летел из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. "Обнаружены 18 погибших. Продолжаются поиски двух человек. Я нахожусь в постоянном контакте и координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которую входят наши турецкие коллеги", — заявил Геладзе. Как уточнил глава МВД, более подробная информация будет предоставлена обществу поэтапно по согласованию с турецкой стороной. МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сигнахи

турция

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сигнахи, турция, азербайджан, новости, грузия, происшествия, крушение турецкого военного самолета в грузии