Самолет летел из Азербайджана в Турцию — на его борту находились 20 человек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили тела 18 турецких военных, находившихся на борту самолета, поисковые работы продолжаются, сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, находящийся на месте крушения турецкого военного самолета в районе Сигнахи. В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет. Самолет летел из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. "Обнаружены 18 погибших. Продолжаются поиски двух человек. Я нахожусь в постоянном контакте и координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которую входят наши турецкие коллеги", — заявил Геладзе. Как уточнил глава МВД, более подробная информация будет предоставлена обществу поэтапно по согласованию с турецкой стороной. МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Крушение турецкого военного самолета в Грузии - обнаружены тела 18 погибших
14:12 12.11.2025 (обновлено: 14:19 12.11.2025)
Самолет летел из Азербайджана в Турцию — на его борту находились 20 человек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили тела 18 турецких военных, находившихся на борту самолета, поисковые работы продолжаются, сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, находящийся на месте крушения турецкого военного самолета в районе Сигнахи.
В муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет. Самолет летел из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек.
"Обнаружены 18 погибших. Продолжаются поиски двух человек. Я нахожусь в постоянном контакте и координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которую входят наши турецкие коллеги", — заявил Геладзе.
Как уточнил глава МВД, более подробная информация будет предоставлена обществу поэтапно по согласованию с турецкой стороной.
МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей".