https://sputnik-georgia.ru/20251112/novyy-god-2026-v-tbilisi-iz-za-montazha-illyuminatsii-perekroyut-dvizhenie-295760901.html
Новый год 2026: в Тбилиси из-за монтажа иллюминации перекроют движение
Новый год 2026: в Тбилиси из-за монтажа иллюминации перекроют движение
Sputnik Грузия
Тбилисские власти планируют потратить 8,3 миллиона лари на обустройство "Новогоднего городка", иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь 12.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-12T20:00+0400
2025-11-12T20:00+0400
2025-11-12T20:00+0400
новый год
новый год 2026
тбилиси
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290857372_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b3e63abf42cc915a04a0337a2db42514.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в связи с установкой новогодней иллюминации в столице будет временно ограничено с 00:00 до 06:00 13 ноября на части улицы Мераба Костава, сообщили в мэрии города. Городские службы ведут работы по монтажу новогодней иллюминации в Тбилиси. В связи с плановыми работами движение транспорта периодически будет ограничиваться на разных участках дорог. В этот раз ограничения движения будут действовать от Тбилисского концертного зала (Филармонии) в направлении площади Героев и на участке от №27 до №59 улицы Мераба Костава. Движение транспорта с проспекта Руставели будет возможно по улицам Киачели и Ахвледиани, а движение транспорта, сворачивающего налево с улицы Нико Николадзе, будет осуществляться в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе. Тбилисские власти планируют потратить 8,3 миллиона лари на обустройство "Новогоднего городка", иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290857372_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5a6403d87e31b84655489bcafbe9d84c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новый год, новый год 2026, тбилиси, грузия, новости, общество
новый год, новый год 2026, тбилиси, грузия, новости, общество
Новый год 2026: в Тбилиси из-за монтажа иллюминации перекроют движение
Тбилисские власти планируют потратить 8,3 миллиона лари на обустройство "Новогоднего городка", иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в связи с установкой новогодней иллюминации в столице будет временно ограничено с 00:00 до 06:00 13 ноября на части улицы Мераба Костава, сообщили в мэрии города.
Городские службы ведут работы по монтажу новогодней иллюминации в Тбилиси. В связи с плановыми работами движение транспорта периодически будет ограничиваться на разных участках дорог.
В этот раз ограничения движения будут действовать от Тбилисского концертного зала (Филармонии) в направлении площади Героев и на участке от №27 до №59 улицы Мераба Костава.
Движение транспорта с проспекта Руставели будет возможно по улицам Киачели и Ахвледиани, а движение транспорта, сворачивающего налево с улицы Нико Николадзе, будет осуществляться в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе.
Тбилисские власти планируют потратить 8,3 миллиона лари на обустройство "Новогоднего городка", иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь.