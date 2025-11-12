https://sputnik-georgia.ru/20251112/novyy-god-2026-v-tbilisi-iz-za-montazha-illyuminatsii-perekroyut-dvizhenie-295760901.html

Новый год 2026: в Тбилиси из-за монтажа иллюминации перекроют движение

Тбилисские власти планируют потратить 8,3 миллиона лари на обустройство "Новогоднего городка", иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь 12.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта в связи с установкой новогодней иллюминации в столице будет временно ограничено с 00:00 до 06:00 13 ноября на части улицы Мераба Костава, сообщили в мэрии города. Городские службы ведут работы по монтажу новогодней иллюминации в Тбилиси. В связи с плановыми работами движение транспорта периодически будет ограничиваться на разных участках дорог. В этот раз ограничения движения будут действовать от Тбилисского концертного зала (Филармонии) в направлении площади Героев и на участке от №27 до №59 улицы Мераба Костава. Движение транспорта с проспекта Руставели будет возможно по улицам Киачели и Ахвледиани, а движение транспорта, сворачивающего налево с улицы Нико Николадзе, будет осуществляться в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе. Тбилисские власти планируют потратить 8,3 миллиона лари на обустройство "Новогоднего городка", иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

