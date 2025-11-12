Объединение аэропортов Грузии выразило соболезнования Турции в связи с крушением самолета

https://sputnik-georgia.ru/20251112/obedinenie-aeroportov-gruzii-vyrazilo-soboleznovaniya-turtsii-v-svyazi-s-krusheniem-samoleta-295755291.html

Турецкие власти совместно с грузинской стороной следят за ходом поисково-спасательной операции после крушения военного самолета 12.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии выразило соболезнования семьям погибших, турецкому народу и соответствующим ведомствам в связи с крушением военного самолета Турции на территории Грузии. Турецкий военный самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от грузино-азербайджанской границы. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна. На борту самолета находились 20 военнослужащих. Турецкие власти совместно с грузинской стороной следят за ходом поисково-спасательной операции после крушения военного самолета, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Согласно информации управления аэронавигации Грузии, турецкий самолет C-130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнала тревоги. В настоящее время на месте крушения проходят поисково-спасательные работы. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

