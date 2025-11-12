https://sputnik-georgia.ru/20251112/papuashvili-napadki-na-gruziyu-otdalili-bryussel-ot-traditsionnykh-tsennostey-295754136.html

Папуашвили: нападки на Грузию отдалили Брюссель от традиционных ценностей

Папуашвили: нападки на Грузию отдалили Брюссель от традиционных ценностей

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Брюссель отошел от ценностей, что является результатом конфронтационного тона, нападок и риторики, которые слышны в адрес Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что Грузия не приглашена на форум по расширению, который пройдет 18 ноября в Брюсселе. По словам Мерсье, это решение отражает выводы последнего отчета ЕК, где отмечается, что Грузия все больше отдаляется от ЕС. "Сегодня Брюссель отошел от ценностей, что является результатом конфронтационного тона, нападок и риторики, которые мы слышим в адрес грузинского народа", – заявил Папуашвили.По его словам, сам пресс-спикер в очередной раз подтвердил, что Брюссель сам остановил процесс вступления Грузии в июне 2024 года. "Они сами признали, какой дезинформационный, ложный нарратив распространяют, что правительство Грузии, якобы остановило процесс интеграции", – заявил Папуашвили. По его словам, Брюссель не признает базовых принципов, на которых должны основываться европейские ценности, и в этом главная проблема отношений с Брюсселем. Спикер парламента также заявил об ответственности оппозиции в случае приостановки визовой либерализации с ЕС. "Радикальная оппозиция – инструмент в руках своих иностранных покровителей, которые, как правило, и дирижируют всем этим процессом. Радикальная оппозиция используется для продвижения грузинской повестки в соответствии с пожеланиями групп, которые их организуют, покровительствуют и финансируют", – добавил Папуашвили. Он также подчеркнул, что главные проблемы следует искать в Брюсселе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

