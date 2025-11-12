https://sputnik-georgia.ru/20251112/patriot-ili-evropeets-kak-menyalis-prioritety-obrazovaniya-v-gruzii---video-295761608.html

Патриот или европеец? Как менялись приоритеты образования в Грузии – видео

Патриот или европеец? Как менялись приоритеты образования в Грузии – видео

При Михаиле Саакашвили система образования в Грузии пережила серьезные изменения. Бывший президент Грузии стремился изменить мышление людей под лозунгом "Я...

Однако жители страны оказались не готовы воспринять такие резкие изменения в жизни. "Реформа образования 2004 года была экспериментом над молодежью", – заявил премьер Ираклий Кобахидзе.Нынешнее правительство Грузии решило усилить патриотическое воспитание в школах и вузах."Мы не хотим создавать нового гражданина, мы хотим, чтобы человек был грузином, который будет опираться на грузинскую идентичность, вырастет на основе патриотизма, будет ценить и знать свою культуру и историю", – такие цели озвучивали в Минобразования Грузии.Все эти задачи включены в новую Стратегию развития общего образования в Грузии. Это включает в себя интеграцию патриотических ценностей в учебные программы и создание более сильной национальной идентичности у учащихся.

