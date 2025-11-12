Патриот или европеец? Как менялись приоритеты образования в Грузии – видео
18:53 12.11.2025 (обновлено: 19:25 12.11.2025)
Подписаться
При Михаиле Саакашвили система образования в Грузии пережила серьезные изменения. Бывший президент Грузии стремился изменить мышление людей под лозунгом "Я грузин, следовательно, я европеец" и привить новые правила и стандарты поведения в обществе.
Однако жители страны оказались не готовы воспринять такие резкие изменения в жизни. "Реформа образования 2004 года была экспериментом над молодежью", – заявил премьер Ираклий Кобахидзе.
Нынешнее правительство Грузии решило усилить патриотическое воспитание в школах и вузах.
"Мы не хотим создавать нового гражданина, мы хотим, чтобы человек был грузином, который будет опираться на грузинскую идентичность, вырастет на основе патриотизма, будет ценить и знать свою культуру и историю", – такие цели озвучивали в Минобразования Грузии.
Все эти задачи включены в новую Стратегию развития общего образования в Грузии. Это включает в себя интеграцию патриотических ценностей в учебные программы и создание более сильной национальной идентичности у учащихся.
Нынешнее правительство Грузии решило усилить патриотическое воспитание в школах и вузах.
"Мы не хотим создавать нового гражданина, мы хотим, чтобы человек был грузином, который будет опираться на грузинскую идентичность, вырастет на основе патриотизма, будет ценить и знать свою культуру и историю", – такие цели озвучивали в Минобразования Грузии.
Все эти задачи включены в новую Стратегию развития общего образования в Грузии. Это включает в себя интеграцию патриотических ценностей в учебные программы и создание более сильной национальной идентичности у учащихся.