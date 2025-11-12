https://sputnik-georgia.ru/20251112/sgb-gruzii-obnaruzhila-taynik-s-oruzhiem-svyazannym-s-delom-akhmeda-chataeva-295752522.html

СГБ Грузии обнаружила тайник с оружием, связанным с делом Ахмеда Чатаева

12.11.2025

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили тайник с оружием, в котором были обнаружены различные виды взрывчатых веществ и боеприпасов, говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в СГБ, операция проведена в рамках расследования, начатого в 2017 году против Ахмеда Чатаева и членов его террористической группы. Контртеррористический центр СГБ получил оперативную информацию о том, что часть боеприпасов, принадлежавших группе, после ее нейтрализации в течение нескольких лет хранилась в указанном источником месте. В результате проведенных мероприятий тайник был найден в лесном массиве недалеко от села Лечури Телавского муниципалитета. Из него изъяты огнестрельное оружие, пять обойм, 161 патрон, три ручные гранаты, различные взрывчатые вещества, в том числе тротил, а также медицинские средства первой помощи. Чатаева уже нет в живых. Спецоперация по задержанию известного террориста и его сообщников в Тбилиси проходила 21-22 ноября 2017 года. Они почти сутки оказывали сопротивление спецназу, отстреливаясь из одной из квартир многоэтажного дома. Спецоперация завершилась ликвидацией двоих – Ибрагима Адашева и Асланбега Солтахмадова, а Чатаев сам подорвал себя гранатой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

