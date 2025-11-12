Выдворение нелегалов – из Грузии депортировали несколько десятков человек

https://sputnik-georgia.ru/20251112/vydvorenie-nelegalov--iz-gruzii-deportirovali-neskolko-desyatkov-chelovek-295748341.html

12.11.2025

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал 31 иностранца, находившихся в стране нелегально, сообщили в МВД. Из страны выдворили граждан Индии, Турции, Кубы, Египта, Китая, Пакистана, России, Конго, Азербайджана, Туркменистана, Нигерии, Таиланда, Кувейта, Израиля и Ганы. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в страну. С начала года из страны выдворили уже более 1 000 нелегалов. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($369), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($738), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари (вместо 360 лари) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

