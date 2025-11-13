https://sputnik-georgia.ru/20251113/dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-ogranichat-iz-za-ochistki-kamenistogo-sklona-295772312.html

Движение в центре Тбилиси ограничат из-за очистки каменистого склона

Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 13.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога) будет полностью ограничено в ночное время 14, 15 и 16 ноября в связи с запланированными работами по очистке скалы от камнепада у склона, сообщает мэрия Тбилиси. Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени. Ограничение коснется участка от тоннеля на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и шоссе Какуцы Чолокашвили до проспекта Михаила Тамарашвили. В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили. Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

