https://sputnik-georgia.ru/20251113/eks-premera-gruzii-gakhariya-otpravili-v-tyurmu-zaochno-295769498.html

Экс-премьера Грузии Гахария отправили в тюрьму заочно

Экс-премьера Грузии Гахария отправили в тюрьму заочно

Sputnik Грузия

Эпизод относится к установке полицейского поста в августе 2019 года вблизи села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси, расположенного у административной... 13.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-13T18:10+0400

2025-11-13T18:10+0400

2025-11-13T19:15+0400

грузия

новости

политика

цхинвальский регион

георгий гахария

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234654_498:69:1729:762_1920x0_80_0_0_5a91bc3429a903bd5dd788859293527e.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заочно заключение в качестве меры пресечения бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария, обвиняемому в превышении служебных полномочий на посту министра внутренних дел по одному из двух эпизодов. Тбилисский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на самой жесткой мере пресечения, утверждая, что Гахария может скрыться от правосудия. Сам Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию. Следствием установлено, что 24 августа 2019 года Гахария, который одновременно являлся секретарем и постоянным членом Совета национальной безопасности, игнорируя полномочия Совета национальной безопасности и не согласовав свои действия с премьер-министром Грузии, а также без координации со Службой госбезопасности и без информирования Наблюдательной миссии Европейского союза, единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста возле села Чорчана. По данным следствия, установка поста и освещение этого факта в СМИ "были использованы в качестве предлога для действий, направленных против территориальной целостности Грузии". Следствие утверждает, что данными действиями Георгий Гахария умышленно превысил пределы своих служебных полномочий, что повлекло существенное нарушение законных интересов общества и государства. Обвинения экс-премьера касаются событий, развивавшихся в ночь на 21 июня 2019 года. Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент. В мае 2024 года Европейский суд по правам человека обязал грузинское государство провести необходимые следственные действия по событиям в Тбилиси в ночь на 21 июня и порекомендовал "оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение мероприятий по разгону митингующих". По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан". В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

цхинвальский регион

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, цхинвальский регион, георгий гахария, тбилисский городской суд