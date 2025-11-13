https://sputnik-georgia.ru/20251113/epidemii-chesotki-v-detskikh-sadakh-tbilisi-ne-fiksiruetsya--agentstvo-detskikh-sadov-295766681.html

Эпидемии чесотки в детских садах Тбилиси не фиксируется – Агентство детских садов

Эпидемии чесотки в детских садах Тбилиси не фиксируется – Агентство детских садов

13.11.2025

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Из 190 муниципальных детских садов чесотка была выявлена всего у четырех из пяти детей, говорится в информации Агентства детских садов в ответ на запрос депутатов. В Грузии в начале ноября началась паника из-за выявления случаев чесотки у детей. Минздрав Грузии утверждает, что рост распространения инфекции в стране не фиксируется и нет поводов для паники. По данным Агентства, во всех детских садах с начала нового учебного года соблюдаются все рекомендации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний. Также усилен контроль со стороны персонала детских садов, чтобы инфицированный человек не попал в учреждение. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Грузии, во всех воспитательных учреждениях в ежедневном режиме соответствующие помещения убираются влажным способом, часто контактируемые поверхности и игрушки дезинфицируются, здания часто проветриваются. В каждом детском саду ежемесячно проводятся как плановые, так и, при необходимости, внеплановые дезинфекционные работы. Лечение довольно простое, с помощью специальных мазей. Для профилактики важно избегать контакта с больным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение необходимо проводить не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном и длительном контакте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

