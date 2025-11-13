https://sputnik-georgia.ru/20251113/epidemii-chesotki-v-detskikh-sadakh-tbilisi-ne-fiksiruetsya--agentstvo-detskikh-sadov-295766681.html
Эпидемии чесотки в детских садах Тбилиси не фиксируется – Агентство детских садов
Эпидемии чесотки в детских садах Тбилиси не фиксируется – Агентство детских садов
Sputnik Грузия
В каждом детском саду ежемесячно проводятся как плановые, так и, при необходимости, внеплановые дезинфекционные работы 13.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-13T17:09+0400
2025-11-13T17:09+0400
2025-11-13T17:09+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
минздрав
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24482/39/244823940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a55aa7c7f5fa48e3d777a7c835874cbf.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Из 190 муниципальных детских садов чесотка была выявлена всего у четырех из пяти детей, говорится в информации Агентства детских садов в ответ на запрос депутатов. В Грузии в начале ноября началась паника из-за выявления случаев чесотки у детей. Минздрав Грузии утверждает, что рост распространения инфекции в стране не фиксируется и нет поводов для паники. По данным Агентства, во всех детских садах с начала нового учебного года соблюдаются все рекомендации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний. Также усилен контроль со стороны персонала детских садов, чтобы инфицированный человек не попал в учреждение. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Грузии, во всех воспитательных учреждениях в ежедневном режиме соответствующие помещения убираются влажным способом, часто контактируемые поверхности и игрушки дезинфицируются, здания часто проветриваются. В каждом детском саду ежемесячно проводятся как плановые, так и, при необходимости, внеплановые дезинфекционные работы. Лечение довольно простое, с помощью специальных мазей. Для профилактики важно избегать контакта с больным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение необходимо проводить не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном и длительном контакте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24482/39/244823940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c15191fd97e3627dc35c59bd4654234.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси, минздрав
общество, грузия, новости, тбилиси, минздрав
Эпидемии чесотки в детских садах Тбилиси не фиксируется – Агентство детских садов
В каждом детском саду ежемесячно проводятся как плановые, так и, при необходимости, внеплановые дезинфекционные работы
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Из 190 муниципальных детских садов чесотка была выявлена всего у четырех из пяти детей, говорится в информации Агентства детских садов в ответ на запрос депутатов.
В Грузии в начале ноября началась паника из-за выявления случаев чесотки у детей. Минздрав Грузии утверждает, что рост распространения инфекции в стране не фиксируется и нет поводов для паники.
По данным Агентства, во всех детских садах с начала нового учебного года соблюдаются все рекомендации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний.
Также усилен контроль со стороны персонала детских садов, чтобы инфицированный человек не попал в учреждение.
Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Грузии, во всех воспитательных учреждениях в ежедневном режиме соответствующие помещения убираются влажным способом, часто контактируемые поверхности и игрушки дезинфицируются, здания часто проветриваются.
В каждом детском саду ежемесячно проводятся как плановые, так и, при необходимости, внеплановые дезинфекционные работы.
Чесотка – это заболевание, вызываемое клещами. Ее основной симптом – сильный зуд. Она передается только при тесном и длительном контакте "кожа к коже", хотя возможна передача через постельное белье, полотенца и одежду.
Лечение довольно простое, с помощью специальных мазей.
Для профилактики важно избегать контакта с больным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение необходимо проводить не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном и длительном контакте.