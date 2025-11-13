https://sputnik-georgia.ru/20251113/glava-mid-armenii-provedet-vstrechi-vysokogo-urovnya-v-tbilisi-295770682.html
Глава МИД Армении проведет встречи высокого уровня в Тбилиси
Глава МИД Армении проведет встречи высокого уровня в Тбилиси
Sputnik Грузия
Глава МИД Армении возложит венок к мемориалу героям, павшим за единство Грузии 13.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-13T19:15+0400
2025-11-13T19:15+0400
2025-11-13T19:19+0400
грузия
новости
политика
арарат мирзоян
мака бочоришвили
михаил кавелашвили
армения
грузино-армянские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/14/252636934_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_7f6a0030b143770d7aabbd319df9d9d0.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибудет с официальным визитом в Грузию 13 ноября и проведет встречи высокого уровня с представителями власти страны, сообщил МИД Грузии. В последний раз глава МИД Армении Арарат Мирзоян посещал Грузию с официальным визитом в июле 2024 года. Кроме того, Мирзоян проведет встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Глава МИД Армении возложит венок к Мемориалу героям, павшим за единство Грузии. Визит главы армянского внешнеполитического ведомства завершится 14 ноября. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/14/252636934_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_2f8598d7bec39329a8673e90e37e8e5e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, арарат мирзоян, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, армения, грузино-армянские отношения
грузия, новости, политика, арарат мирзоян, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, армения, грузино-армянские отношения
Глава МИД Армении проведет встречи высокого уровня в Тбилиси
19:15 13.11.2025 (обновлено: 19:19 13.11.2025)
Глава МИД Армении возложит венок к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибудет с официальным визитом в Грузию 13 ноября и проведет встречи высокого уровня с представителями власти страны, сообщил МИД Грузии.
В последний раз глава МИД Армении Арарат Мирзоян посещал Грузию с официальным визитом в июле 2024 года.
В рамках визита встретится со своим грузинским коллегой Макой Бочоришвили, с которой обсудит вопросы стратегического партнерства и регионального сотрудничества. По завершении встречи главы МИД двух стран сделают заявления для прессы.
Кроме того, Мирзоян проведет встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.
Глава МИД Армении возложит венок к Мемориалу героям, павшим за единство Грузии.
Визит главы армянского внешнеполитического ведомства завершится 14 ноября.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года.
В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.