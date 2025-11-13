https://sputnik-georgia.ru/20251113/glava-mid-armenii-provedet-vstrechi-vysokogo-urovnya-v-tbilisi-295770682.html

Глава МИД Армении проведет встречи высокого уровня в Тбилиси

13.11.2025

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибудет с официальным визитом в Грузию 13 ноября и проведет встречи высокого уровня с представителями власти страны, сообщил МИД Грузии. В последний раз глава МИД Армении Арарат Мирзоян посещал Грузию с официальным визитом в июле 2024 года. Кроме того, Мирзоян проведет встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Глава МИД Армении возложит венок к Мемориалу героям, павшим за единство Грузии. Визит главы армянского внешнеполитического ведомства завершится 14 ноября. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

