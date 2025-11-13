https://sputnik-georgia.ru/20251113/glava-minobrazovaniya-gruzii-otpravilsya-s-rabochim-vizitom-v-kitay-295770859.html
Глава Минобразования Грузии отправился с рабочим визитом в Китай
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе совершит рабочий визит в Китай, сообщили в пресс-службе ведомства.
Миканадзе по приглашению министра образования КНР Хуай Цзиньпэна примет участие во Всемирной конференции по китайскому языку, которая пройдет в Пекине.
На пленарном заседании в рамках мероприятия министр расскажет о концепции реформы системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по преподаванию китайского языка в школах.
В ходе визита он также посетит Нанкинский институт железнодорожных технологий, Шэньчжэньское профессионально-техническое училище и центральный офис компании Huawei, где обсудит с представителями организаций вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, науки и инноваций.
Миканадзе отправился в Китай в составе делегации.
С 14 по 16 ноября 2025 года в Пекине пройдет Международная конференция по китайскому языку "Лидерство в инновациях, расширение возможностей искусственного интеллекта: изучение китайского языка без границ".
Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего внешнеторгового оборота.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.