https://sputnik-georgia.ru/20251113/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-noyabrya-2025-295748061.html

Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 13 ноября отмечают день памяти святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Епимаха, Мавры и других 13.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-13T01:01+0400

2025-11-13T01:01+0400

2025-11-13T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282981062_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6b3557938f7edfd46d942dcc21995790.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 13 ноября поминают святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.Святого Стахия в сан епископа Византийского рукоположил апостол Андрей Первозванный – святитель 16 лет усердно проповедовал Христово Евангелие, обращая язычников к истинной вере.Андрей Первозванный также рукоположил cвятого Амплия в епископы в городе Диосполе, а cвятого Урвана – в Македонии. Апостолы за проповедь Евангелия были преданы иудеями и эллинами-язычниками мученической смерти.Святой Наркисс был епископом в Афинах, а cвятой Апеллий – в Ираклии. Святого Аристовула поставил епископом Британии апостол Павел. Он многих обратил в истинную веру, за что претерпел гонения со стороны язычников.Мученик ЕпимахПо церковному календарю 13 ноября поминают мученика Епимаха, пострадавшего за веру в III веке.Родом будущий cвятой был из Египта, жил долгое время отшельником на горе Пелусийской. Святой Ефимах, когда начались гонения на христиан, пришел в Александрию, разрушил языческих идолов и открыто исповедал учение Христово.Святого подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Произошло это примерно в 250 году.Мавра КонстантинопольскаяПо церковному календарю 13 ноября поминают преподобную Мавру Константинопольскую, диаконису.Подвизалась будущая cвятая в Константинополе. Преподобная Мавра основала в Царьграде обитель, в которой и скончалась в V веке.Святые мученикиПо церковному календарю 13 ноября поминают 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году.На Грузию в 1227-м напал Джалал ад-Дин – Султан Хорезмский. Грузинское войско в первый день боя у Тбилиси доблестно отразило атаку врага. Но персы, жившие в Тбилиси, ночью открыли ворота и впустили врага в город.В истории Грузии, по свидетельству летописцев, это были страшнейшие дни, когда христиан жестоко истребляли – матерей убивали на глазах детей, насиловали женщин, убивали младенцев.Из Сионского храма по приказу Джалал ад-Дина вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари (Куру) и, пригнав горожан к мосту, приказали им пройтись по ним, попирая святыни.Персы отсекали головы всем, кто отказывался отречься от веры и осквернить cвятые иконы. 100 тысяч грузин пожертвовали жизнью ради святынь.ИмениныПо церковному календарю 13 ноября именины отмечают Александр, Анатолий, Алексей, Артемий, Всеволод, Василий, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Никодим, Петр, Роман, Савва, Спиридон, Сергей, Степан, Федор, Трофим и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников