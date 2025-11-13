https://sputnik-georgia.ru/20251113/krushenie-turetskogo-samoleta---obnaruzheny-tela-vsekh-20-chelovek-295767536.html
Крушение турецкого самолета – обнаружены тела всех 20 погибших
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. В результате трехдневных непрерывных поисковых мероприятий, проводимых соответствующими службами Грузии и Турции, на месте крушения турецкого военного самолета и прилегающей к нему местности муниципалитета Сигнахи обнаружены тела всех двадцати человек, находившихся на борту, заявил глава МВД Гела Геладзе. В муниципалитете Сигнахи (регион Кахети), примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек. Все технические средства и фрагменты самолета, имеющие значение для расследования, обнаружены, проводится экспертиза. В следственно-спасательных работах задействовано более тысячи человек – как грузинских, так и турецких. "Хочу поблагодарить подразделения МВД, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу," – заявил Геладзе. Благодарность правительству Грузии за содействие и сотрудничество в проведении поисково-спасательной операции после крушения турецкого военного самолета выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как отметил глава МИД Турции, на месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы. МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. В результате трехдневных непрерывных поисковых мероприятий, проводимых соответствующими службами Грузии и Турции, на месте крушения турецкого военного самолета и прилегающей к нему местности муниципалитета Сигнахи обнаружены тела всех двадцати человек, находившихся на борту, заявил глава МВД Гела Геладзе.
В муниципалитете Сигнахи (регион Кахети), примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, 11 ноября потерпел крушение турецкий военный самолет, летевший из Азербайджана в Турцию. На его борту находились 20 человек.
"Тела всех 20 членов экипажа найдены. Вчера мы перевезли 19 тел в прозектуру. Около получаса назад мы обнаружили двадцатое тело. На месте продолжают работать эксперты-криминалисты и следственная группа", – заявил Геладзе.
Все технические средства и фрагменты самолета, имеющие значение для расследования, обнаружены, проводится экспертиза. В следственно-спасательных работах задействовано более тысячи человек – как грузинских, так и турецких.
"Хочу поблагодарить подразделения МВД, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу," – заявил Геладзе.
Благодарность правительству Грузии за содействие и сотрудничество в проведении поисково-спасательной операции после крушения турецкого военного самолета выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как отметил глава МИД Турции, на месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы.
МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 275 части 4 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей".