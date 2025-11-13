https://sputnik-georgia.ru/20251113/malye-granty-bolshie-tseli-gruziya-vpervye-investiruet-v-grazhdanskie-proekty-295759813.html

Малые гранты, большие цели: Грузия впервые инвестирует в гражданские проекты

Малые гранты, большие цели: Грузия впервые инвестирует в гражданские проекты

13.11.2025

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Агентство по управлению государственными грантами завершило конкурс и определило победителей малых грантов – это первый случай, когда государство предоставляет гранты для финансирования гражданских инициатив, заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Каждый проект получит финансирование в размере до 100 тысяч лари. В общей сложности на гранты выделен 1 миллион 650 тысяч лари, и будет поддержано около 17 проектов. Основные направления грантов – образование, гражданское равенство и охрана окружающей среды. Особое внимание уделено проектам, ориентированным на людей с ограниченными возможностями, а также исследованиям в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды. "Усиление гражданских инициатив в стране должно быть вопросом государственного интереса. Такая практика, когда государство финансирует конкретные гражданские инициативы, существует во всех странах ЕС", – отметил Жоржолиани. Напомним, в связи с данной инициативой из государственного бюджета в 2025 году выделено 20 миллионов лари, которые, в том числе, пойдут на создание самого Агентства, а также на выплату зарплат сотрудникам и сами гранты. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон об "иноагентах", а Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Кроме того, власти Грузии приняли ряд решений, ограничивающих права НПО, в том числе изъяли записи из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

