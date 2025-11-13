https://sputnik-georgia.ru/20251113/metekhskiy-most-v-tbilisi-perekroyut-dlya-transporta-v-chest-prazdnika-295760478.html

Метехский мост в Тбилиси перекроют для транспорта в честь праздника

Метехский мост в Тбилиси перекроют для транспорта в честь праздника

Sputnik Грузия

13.11.2025

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Движение по мосту Метехи в Тбилиси 13 ноября будет временно ограничено в оба направления в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню поминовения 100 тысяч мучеников, сообщили в мэрии столицы. Так, с 10:00 до 20:00 транспортным средствам будет запрещено движение от площади Европы в сторону площади Вахтанга Горгасали. Священнослужители в этот день традиционно проведут службу на Метехском мосту, откуда, по преданию, обезглавленные тела мучеников сбрасывались в реку Мтквари (Кура). В этот период также будут временно изменены маршруты общественного транспорта. В частности, транспорт, который раньше следовал через Метехский мост до площади Европы и далее через набережную Ноэ Жордания до улицы Бараташвили, на время действия ограничений будет перенаправлен на улицу Котэ Абхази. По церковному календарю 13 ноября поминают 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году. На Грузию в 1227-м напал Джалал ад-Дин – Султан Хорезмский. Грузинское войско в первый день боя у Тбилиси доблестно отразило атаку врага. Но персы, жившие в Тбилиси, ночью открыли ворота и впустили врага в город. 13 ноября – День поминовения 100 тысяч грузинских мучеников>>>В истории Грузии, по свидетельству летописцев, это были страшнейшие дни, когда христиан жестоко истребляли – матерей убивали на глазах детей, насиловали женщин, убивали младенцев. Из Сионского храма по приказу Джалал ад-Дина вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари (Куру) и, пригнав горожан к мосту, приказали им пройти по ним, попирая святыни. Персы отсекали головы всем, кто отказывался отречься от веры и осквернить святые иконы. 100 тысяч грузин пожертвовали жизнью ради святынь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

