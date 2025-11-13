https://sputnik-georgia.ru/20251113/mid-rossii-vystupil-za-perenos-peregovorov-po-yuzhnomu-kavkazu-iz-shveytsarii-295765216.html
МИД России выступил за перенос переговоров по Южному Кавказу из Швейцарии
МИД России выступил за перенос переговоров по Южному Кавказу из Швейцарии
Sputnik Грузия
Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ 13.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-13T12:03+0400
2025-11-13T12:03+0400
2025-11-13T12:24+0400
в мире
россия
политика
грузия
швейцария
сша
мид россии
оон
обсе
москва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1c/266957244_0:123:2980:1799_1920x0_80_0_0_d868b4c13b79ba23e81214f6733f8822.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Россия выступает за перенос заседаний формата Международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ) из Швейцарии в другое, "по-настоящему нейтральное место", сообщил МИД России."С учетом потери Швейцарией своего декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, Москва при поддержке Сухума и Цхинвала исходит из необходимости переноса заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место", – сказано в заявлении на сайте министерства.Очередной раунд дискуссий пройдет в марте 2026 года.Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией. Между странами нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
швейцария
сша
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1c/266957244_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_cbba12b07a229750dd4f0691b4baad74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, политика, грузия, швейцария, сша, мид россии, оон, обсе, москва
в мире, россия, политика, грузия, швейцария, сша, мид россии, оон, обсе, москва
МИД России выступил за перенос переговоров по Южному Кавказу из Швейцарии
12:03 13.11.2025 (обновлено: 12:24 13.11.2025)
Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Россия выступает за перенос заседаний формата Международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ) из Швейцарии в другое, "по-настоящему нейтральное место", сообщил МИД России.
"С учетом потери Швейцарией своего декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, Москва при поддержке Сухума и Цхинвала исходит из необходимости переноса заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место", – сказано в заявлении на сайте министерства.
Очередной раунд дискуссий пройдет в марте 2026 года.
Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией. Между странами нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.