МИД России выступил за перенос переговоров по Южному Кавказу из Швейцарии

13.11.2025

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Россия выступает за перенос заседаний формата Международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ) из Швейцарии в другое, "по-настоящему нейтральное место", сообщил МИД России."С учетом потери Швейцарией своего декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, Москва при поддержке Сухума и Цхинвала исходит из необходимости переноса заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место", – сказано в заявлении на сайте министерства.Очередной раунд дискуссий пройдет в марте 2026 года.Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и юго-осетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией. Между странами нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

