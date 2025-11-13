https://sputnik-georgia.ru/20251113/papuashvili-evrosoyuz-slishkom-gluboko-pogruzilsya-v-rol-lzhemoralista-295766980.html
Папуашвили: Евросоюз слишком глубоко погрузился в роль "лжеморалиста"
Папуашвили: Евросоюз слишком глубоко погрузился в роль "лжеморалиста"
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных... 13.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Евросоюз чрезмерно увлекся ролью "лжеморалиста" и вмешивается в дела других стран там, где это неуместно, что подтверждается публичным напоминанием государственного секретаря США Марко Рубио Брюсселю о необходимости воздерживаться от поучительного тона в адрес других государств, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Госсекретарь США Марко Рубио ранее опроверг критику некоторых коллег относительно действий Вашингтона против наркокартелей в Латинской Америке. Как заявил Рубио, Европейский союз не имеет права определять, как именно США следует защищать себя от угроз национальной безопасности. "Когда даже госсекретарь США вынужден публично указать Брюсселю, чтобы тот прекратил говорить с другими странами в поучительном тоне, становится очевидно, что Брюссель уже слишком глубоко погрузился в роль ложного моралиста. Вот что мы хотим сказать!" – написал Папуашвили в соцсети. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России
* Экстремистская организация, запрещенная в России