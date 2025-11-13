https://sputnik-georgia.ru/20251113/papuashvili-evrosoyuz-slishkom-gluboko-pogruzilsya-v-rol-lzhemoralista-295766980.html

Папуашвили: Евросоюз слишком глубоко погрузился в роль "лжеморалиста"

Папуашвили: Евросоюз слишком глубоко погрузился в роль "лжеморалиста"

27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных...

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Евросоюз чрезмерно увлекся ролью "лжеморалиста" и вмешивается в дела других стран там, где это неуместно, что подтверждается публичным напоминанием государственного секретаря США Марко Рубио Брюсселю о необходимости воздерживаться от поучительного тона в адрес других государств, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Госсекретарь США Марко Рубио ранее опроверг критику некоторых коллег относительно действий Вашингтона против наркокартелей в Латинской Америке. Как заявил Рубио, Европейский союз не имеет права определять, как именно США следует защищать себя от угроз национальной безопасности. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

