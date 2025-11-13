https://sputnik-georgia.ru/20251113/skolko-let-dolzhno-dlitsya-shkolnoe-obrazovanie-295768340.html
Сколько лет должно длиться школьное образование?
Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю дискуссий.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сколько лет должен учиться человек в школе, прежде чем получить возможность строить свое будущее самостоятельно.
15:35 13.11.2025 (обновлено: 15:37 13.11.2025)
Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю дискуссий.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сколько лет должен учиться человек в школе, прежде чем получить возможность строить свое будущее самостоятельно.