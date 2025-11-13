https://sputnik-georgia.ru/20251113/skolko-let-dolzhno-dlitsya-shkolnoe-obrazovanie-295768340.html

Сколько лет должно длиться школьное образование?

Сколько лет должно длиться школьное образование?

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю... 13.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-13T15:35+0400

2025-11-13T15:35+0400

2025-11-13T15:37+0400

грузия

общество

новости

инфографика

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0d/295767960_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_3bbc549e9030a1c683afc88d38aa6ed3.png

Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю дискуссий.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сколько лет должен учиться человек в школе, прежде чем получить возможность строить свое будущее самостоятельно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, инфографика, образование в грузии, инфографика