Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251113/skolko-let-dolzhno-dlitsya-shkolnoe-obrazovanie-295768340.html
Сколько лет должно длиться школьное образование?
Сколько лет должно длиться школьное образование?
Sputnik Грузия
Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю... 13.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-13T15:35+0400
2025-11-13T15:37+0400
грузия
общество
новости
инфографика
образование в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0d/295767960_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_3bbc549e9030a1c683afc88d38aa6ed3.png
Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю дискуссий.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сколько лет должен учиться человек в школе, прежде чем получить возможность строить свое будущее самостоятельно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0d/295767960_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f6f8c569e59c7ef0c960edb3ca5381e2.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, инфографика, образование в грузии, инфографика
грузия, общество, новости, инфографика, образование в грузии, инфографика

Сколько лет должно длиться школьное образование?

15:35 13.11.2025 (обновлено: 15:37 13.11.2025)
Подписаться
Сколько лет должно длиться школьное образование в Грузии, 2025 - Sputnik Грузия
Правительство "Грузинской мечты" выдвинуло идею реформы системы образования Грузии. Инициатива находится на стадии обсуждения, однако уже успела вызвать бурю дискуссий.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, сколько лет должен учиться человек в школе, прежде чем получить возможность строить свое будущее самостоятельно.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0