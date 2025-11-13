https://sputnik-georgia.ru/20251113/struktura-sdelki-o-pokupke-hualing-group-banka-v-gruzii-mozhet-izmenitsya--glava-natsbanka-295769073.html

Структура сделки о покупке Hualing Group банка в Грузии может измениться – глава Нацбанка

Структура сделки о покупке Hualing Group банка в Грузии может измениться – глава Нацбанка

Sputnik Грузия

13.11.2025

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Структура сделки о слиянии банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank может измениться, заявила журналистам глава Национального банка Грузии. Национальный банк Грузии в августе одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Согласно известным условиям сделки, после приобретения акций, Liberty Bank продолжит деятельность в существующей организационно-правовой форме в качестве дочерней компании Basisbank; последующий период (9-12 месяцев с момента совершения сделки) будет использован для обеспечения окончательного слияния банков. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже она увеличила свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

