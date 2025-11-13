В Грузии крупных бизнесменов приговорили к заключению в качестве меры пресечения

https://sputnik-georgia.ru/20251113/v-gruzii-krupnykh-biznesmenov-prigovorili-k-zaklyucheniyu-v-kachestve-mery-presecheniya-295765394.html

По истечении срока действия договора, организация должна была вернуть внесенные гражданами средства в полном объеме 13.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд по делу о присвоении 12 миллионов лари, принадлежащих гражданам, приговорил основателя компании "Сферо Холдинг" Гиви Цулеискири и директора "Сферо Инвест" Георгия Мурусидзе к заключению в качестве меры пресечения, сообщил телеканал "Имеди". На данный момент основатель "Сфера Холдинг" Гиви Цулеискири задержан по обвинению в присвоении 12 миллионов лари, принадлежащих гражданам, а в отношении директора компании Георгия Мурусидзе начато уголовное преследование. Как отметила на судебном заседании прокурор Нино Кепуладзе, один из обвиняемых, Мурусидзе, уже скрывается, и существует риск, что и Цулеискири может скрыться от следствия. Детали мошенничества Проведенное МВД расследование установило, что Цулеискири и Мурусидзе в целях мошеннического присвоения крупных сумм денег физических лиц создали юридическое лицо – "Сферо Инвест" со 100% долевым участием в ООО "Сферо Холдинг", директором которого был указан Мурусидзе. Хотя фактически компанией управляли оба ответчика. С февраля 2022 года по октябрь 2025-го Цулеискири и Мурусидзе от имени "Сферо Инвест" заключали с физлицами договоры временной передачи недвижимого имущества для проживания, так называемые "договоры капиталовложений". По договору физические лица вносили денежные средства на счет "Сфера Инвест", после чего компания находила для них квартиры у третьих лиц. По истечении срока действия договора, организация должна была вернуть внесенные гражданами средства в полном объеме. Несмотря на обязательства, компания "Сфера Инвест" перестала платить аренду и не вернула вложенные деньги, оставив сотни людей без жилья. По договору о капитальных вложениях граждане переводили средства компании, которая обязалась ежемесячно выплачивать им доход и вернуть всю сумму по окончании срока договора. Этого не случилось. Цулеискири и Мурусидзе, используя вышеуказанный способ, убедили граждан зачислить крупные суммы на банковские счета организации. Речь идет о 244 гражданах и ущербе в 12 млн лари. В ходе расследования число потерпевших и размер ущерба могут увеличиться. Обвиняемым по вышеуказанному уголовному делу предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 180 "Мошенничество". Им грозит до 9 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

