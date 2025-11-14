https://sputnik-georgia.ru/20251114/295778466.html

Представитель МИД РФ прокомментировала проблему с украинскими беженцами в Германии

14.11.2025

ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментариями по поводу телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем об украинских беженцах, передают РИА Новости.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию. Об этом политик заявил в ходе конгресса торговой ассоциации Германии (HDE) в Берлине.В конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

