Представитель МИД РФ прокомментировала проблему с украинскими беженцами в Германии
Представитель МИД РФ прокомментировала проблему с украинскими беженцами в Германии
Молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети
2025-11-14T12:14+0400
2025-11-14T12:14+0400
2025-11-14T13:41+0400
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментариями по поводу телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем об украинских беженцах, передают РИА Новости.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию. Об этом политик заявил в ходе конгресса торговой ассоциации Германии (HDE) в Берлине.В конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Представитель МИД РФ прокомментировала проблему с украинскими беженцами в Германии
12:14 14.11.2025 (обновлено: 13:41 14.11.2025)
Молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментариями по поводу телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем об украинских беженцах, передают
РИА Новости.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию. Об этом политик заявил в ходе конгресса торговой ассоциации Германии (HDE) в Берлине.
"Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег - закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков", - написала Захарова в своем Telegram-канале
.
В конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети.
Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.