Поливные головы и кот на посту: самые смешные фото недели
Поливные головы и кот на посту: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 14.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-14T15:54+0400
2025-11-14T15:54+0400
Поливные головы и кот на посту: самые смешные фото недели

15:54 14.11.2025
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / The Denver Post/MediaNews Group/RJ Sangosti

Полиция штата Колорадо помиловала двух индеек во время третьего ежегодного помилования индейки в Денвере, США.

© AP Photo / Mike Roemer

Болельщик "Грин-Бэй Пэкерс" Джефф Калоу наблюдает за матчем НФЛ.

© Getty Images / Picture alliance/Bernd Thissen

Барбара Фельдбауэр и ее бордер-колли Уинстон выступают на чемпионате Германии по собачьим танцам.

© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

Студенты художественного вуза проводят день, рисуя и зарисовывая животных в Канаде.

© Getty Images / PA Images/Aaron Chown

Ленивцы в музее Эмилио Гёльди в Белене, Бразилия.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Кот сидит у окна старого дома в Бухаресте.

© AP Photo / Martin Meissner

Участники карнавала в костюмах несут лейки на головах в Кельне.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

Большие панды играют со снегом в зоопарке Чунцина в Китае.

© Getty Images / David Becker

Джана Крейг делает селфи с собакой.

© Getty Images / Toronto Star/Arlyn McAdorey

Коза ест на 103-й ежегодной Королевской сельскохозяйственной зимней ярмарке в выставочном центре Exhibition Place в Торонто.

