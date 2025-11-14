https://sputnik-georgia.ru/20251114/295781154.html
Поливные головы и кот на посту: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 14.11.2025, Sputnik Грузия
2025
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / The Denver Post/MediaNews Group/RJ Sangosti
Полиция штата Колорадо помиловала двух индеек во время третьего ежегодного помилования индейки в Денвере, США.
© AP Photo / Mike Roemer
Болельщик "Грин-Бэй Пэкерс" Джефф Калоу наблюдает за матчем НФЛ.
© Getty Images / Picture alliance/Bernd Thissen
Барбара Фельдбауэр и ее бордер-колли Уинстон выступают на чемпионате Германии по собачьим танцам.
© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell
Студенты художественного вуза проводят день, рисуя и зарисовывая животных в Канаде.
© Getty Images / PA Images/Aaron Chown
Ленивцы в музее Эмилио Гёльди в Белене, Бразилия.
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кот сидит у окна старого дома в Бухаресте.
© AP Photo / Martin Meissner
Участники карнавала в костюмах несут лейки на головах в Кельне.
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
Большие панды играют со снегом в зоопарке Чунцина в Китае.
© Getty Images / David Becker
Джана Крейг делает селфи с собакой.
© Getty Images / Toronto Star/Arlyn McAdorey
Коза ест на 103-й ежегодной Королевской сельскохозяйственной зимней ярмарке в выставочном центре Exhibition Place в Торонто.
