https://sputnik-georgia.ru/20251114/air-china-zapuskaet-regulyarnye-reysy-mezhdu-tbilisi-i-pekinom-295777782.html

Air China запускает регулярные рейсы между Тбилиси и Пекином

Air China запускает регулярные рейсы между Тбилиси и Пекином

Sputnik Грузия

Авиакомпания Air China вышла на грузинский рынок в декабре 2024 года 14.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-14T18:58+0400

2025-11-14T18:58+0400

2025-11-14T18:58+0400

экономика

грузия

новости

агентство гражданской авиации

тбилиси

пекин

китай

мариам квривишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1d/289230842_0:0:3525:1984_1920x0_80_0_0_6c765d46298c4db5aa306753a955bf9b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China начинает регулярное авиасообщение между столицами Грузии и Китая, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. Агентство выдало авиакомпании разрешение на выполнение регулярного авиасообщения 2 декабря текущего года. Рейсы между Пекином и Тбилиси будут выполняться через город Урумчи по следующему маршруту: Пекин – Урумчи – Тбилиси – Урумчи – Пекин. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Как отметили в агентстве, запуск рейсов между Пекином и Тбилиси стал возможен благодаря визиту премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китайскую Народную Республику и успешным переговорам о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации между двумя странами, проведенным в рамках визита. В ходе визита министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписала меморандум о взаимопонимании по развитию "Воздушного Шелкового пути", который предусматривает укрепление сотрудничества между авиационными секторами двух стран на основе либеральных принципов воздушного сообщения. По той же теме был подписан межведомственный меморандум между Агентством гражданской авиации Грузии и Администрацией гражданской авиации Китайской Народной Республики. Авиакомпания Air China вышла на грузинский рынок в декабре 2024 года. На сегодняшний день компания выполняет рейсы между Тбилиси и Урумчи два раза в неделю и за 10 месяцев текущего года перевезла 25 035 пассажиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

пекин

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, агентство гражданской авиации, тбилиси, пекин, китай, мариам квривишвили