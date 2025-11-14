https://sputnik-georgia.ru/20251114/air-china-zapuskaet-regulyarnye-reysy-mezhdu-tbilisi-i-pekinom-295777782.html
Air China запускает регулярные рейсы между Тбилиси и Пекином
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1d/289230842_0:0:3525:1984_1920x0_80_0_0_6c765d46298c4db5aa306753a955bf9b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China начинает регулярное авиасообщение между столицами Грузии и Китая, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. Агентство выдало авиакомпании разрешение на выполнение регулярного авиасообщения 2 декабря текущего года. Рейсы между Пекином и Тбилиси будут выполняться через город Урумчи по следующему маршруту: Пекин – Урумчи – Тбилиси – Урумчи – Пекин. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Как отметили в агентстве, запуск рейсов между Пекином и Тбилиси стал возможен благодаря визиту премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китайскую Народную Республику и успешным переговорам о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации между двумя странами, проведенным в рамках визита. В ходе визита министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписала меморандум о взаимопонимании по развитию "Воздушного Шелкового пути", который предусматривает укрепление сотрудничества между авиационными секторами двух стран на основе либеральных принципов воздушного сообщения. По той же теме был подписан межведомственный меморандум между Агентством гражданской авиации Грузии и Администрацией гражданской авиации Китайской Народной Республики. Авиакомпания Air China вышла на грузинский рынок в декабре 2024 года. На сегодняшний день компания выполняет рейсы между Тбилиси и Урумчи два раза в неделю и за 10 месяцев текущего года перевезла 25 035 пассажиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2025
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China начинает регулярное авиасообщение между столицами Грузии и Китая, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.
Агентство выдало авиакомпании разрешение на выполнение регулярного авиасообщения 2 декабря текущего года.
Рейсы между Пекином и Тбилиси будут выполняться через город Урумчи по следующему маршруту: Пекин – Урумчи – Тбилиси – Урумчи – Пекин. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и субботам.
Как отметили в агентстве, запуск рейсов между Пекином и Тбилиси стал возможен благодаря визиту премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китайскую Народную Республику и успешным переговорам о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации между двумя странами, проведенным в рамках визита.
В ходе визита министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписала меморандум о взаимопонимании по развитию "Воздушного Шелкового пути", который предусматривает укрепление сотрудничества между авиационными секторами двух стран на основе либеральных принципов воздушного сообщения.
По той же теме был подписан межведомственный меморандум между Агентством гражданской авиации Грузии и Администрацией гражданской авиации Китайской Народной Республики.
Авиакомпания Air China вышла на грузинский рынок в декабре 2024 года. На сегодняшний день компания выполняет рейсы между Тбилиси и Урумчи два раза в неделю и за 10 месяцев текущего года перевезла 25 035 пассажиров.