Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди 50 задержанных есть иностранцы

14.11.2025

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии в результате масштабной полицейской операции, проведенной по всей стране в последние дни, задержали 50 человек по обвинению в наркопреступлениях, заявил заместитель министра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Большинство задержанных, по данным следствия, занимались реализацией наркотиков. Среди них есть как граждане Грузии, так и иностранцы. Изъято особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных веществ. "Сотрудники министерства внутренних дел Грузии продолжают ежедневную, круглосуточную борьбу с наркопреступностью. По всей строгости закона будет наказан каждый, кто поставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан, особенно молодежи", – заявил Дарахвелидзе. В ходе скрытых следственных действий – аудио- и видеозаписей – правоохранители зафиксировали, что задержанные реализовывали наркотики различными способами. Подготовленные к сбыту вещества были изъяты при обысках в домах и личных вещах обвиняемых, а также из тайников, указанных ими в ходе следственного эксперимента. Полиция также изъяла материалы для фасовки наркотиков, незаконно реализованные вещества и деньги, предположительно полученные от их продажи. В операции участвовали подразделения Центральной криминальной полиции, региональные департаменты Тбилиси, Кахети, Аджарии, Имерети, Самегрело – Земо Сванети, Гурии, а также патрульная полиция. Спецмероприятия проводились на основании судебного решения. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

