https://sputnik-georgia.ru/20251114/investitsii-socar-v-gruziyu-dostigayut-21-milliarda-dollarov--glava-minenergo-azerbaydzhana-295787187.html

Инвестиции SOCAR в Грузию достигают 2,1 миллиарда долларов – глава Минэнерго Азербайджана

Инвестиции SOCAR в Грузию достигают 2,1 миллиарда долларов – глава Минэнерго Азербайджана

Sputnik Грузия

Две дружественные страны активно продолжают партнерство для достижения общих целей энергетической безопасности, региональной интеграции и устойчивого развития 14.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-14T21:57+0400

2025-11-14T21:57+0400

2025-11-14T21:57+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

мариам квривишвили

socar

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275112733_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_87e5932882bc6279d8a76d6cf5b7459e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Объем инвестиций SOCAR в Грузию достигает 2,1 миллиарда долларов США, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов По данным Минэкономики, на встрече были обсуждены приоритеты стратегического энергетического партнерства и разработка новых взаимовыгодных проектов. Кроме этого, стороны рассмотрели важные вопросы, касающиеся хода реализации флагманского проекта энергетического кабеля, соединяющего электроэнергетическую систему Южного Кавказа с европейской сетью. Министры еще раз подчеркнули стратегическую важность проекта, который будет способствовать развитию сектора возобновляемой энергии и увеличит транзитные и двусторонние торговые возможности между Евросоюзом и регионом Южного Кавказа. На встрече было подчеркнуто, что две дружественные страны активно продолжают партнерство для достижения общих целей энергетической безопасности, региональной интеграции и устойчивого развития. Было отмечено, что энергетические возможности Грузии позволяют расширить сотрудничество как в реализации гидропроектов, так и в сферах солнечной, ветровой и других нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Госнефтекомпания Азербайджана, которая уже много лет владеет сетью автозаправочных станций в Грузии, активно скупает внутренние газотранспортные системы страны. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, мариам квривишвили, socar