Инвестиции SOCAR в Грузию достигают 2,1 миллиарда долларов – глава Минэнерго Азербайджана
Две дружественные страны активно продолжают партнерство для достижения общих целей энергетической безопасности, региональной интеграции и устойчивого развития 14.11.2025, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Объем инвестиций SOCAR в Грузию достигает 2,1 миллиарда долларов США, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов
По данным Минэкономики, на встрече были обсуждены приоритеты стратегического энергетического партнерства и разработка новых взаимовыгодных проектов.
"Инвестиции SOCAR в Грузию в общей сложности составляют 2,1 миллиарда долларов. За первые девять месяцев текущего года страна получила 1,5 миллиарда кубометров природного газа, а экспорт электроэнергии составил 372 миллиона кВт/ч", – заявил Шахбазов.
Кроме этого, стороны рассмотрели важные вопросы, касающиеся хода реализации флагманского проекта энергетического кабеля, соединяющего электроэнергетическую систему Южного Кавказа с европейской сетью.
Министры еще раз подчеркнули стратегическую важность проекта, который будет способствовать развитию сектора возобновляемой энергии и увеличит транзитные и двусторонние торговые возможности между Евросоюзом и регионом Южного Кавказа.
На встрече было подчеркнуто, что две дружественные страны активно продолжают партнерство для достижения общих целей энергетической безопасности, региональной интеграции и устойчивого развития.
Речь зашла и о развитии электроэнергетической инфраструктуры и гидроресурсов между двумя странами, а также о дальнейшем укреплении сотрудничества в нефтегазовом секторе.
Было отмечено, что энергетические возможности Грузии позволяют расширить сотрудничество как в реализации гидропроектов, так и в сферах солнечной, ветровой и других нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Госнефтекомпания Азербайджана, которая уже много лет владеет сетью автозаправочных станций в Грузии, активно скупает внутренние газотранспортные системы страны. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.