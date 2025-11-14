https://sputnik-georgia.ru/20251114/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-na-vykhodnye--prognoz-sinoptikov-295787491.html

Какая погода ожидается в Грузии на выходные – прогноз синоптиков

Какая погода ожидается в Грузии на выходные – прогноз синоптиков

14.11.2025

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Относительно теплая погода с осадками ожидается на большей части территории Грузии до 17 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем +16...+18 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) также ожидаются дожди, однако к 17 ноября распогодится . Температура воздуха днем +17...+19 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидаются осадки. На выходными местами будет идти дождь . Температура воздуха +18...+20 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) также будет дождливо. Днем температура воздуха составит +17...+19 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +11...+13 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит +17...+19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь . Днем температура воздуха составит +17...+19 градусов. зарегистрировано. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также будет дождь. Температура воздуха днем +15...+17 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +9...+11 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

