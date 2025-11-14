https://sputnik-georgia.ru/20251114/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-noyabrya-2025-295773936.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2025

14 ноября

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.БессребреникиПо церковному календарю 14 ноября поминают бессребреников Косму и Дамиана Азийских и их мать – преподобную Феодотию.Родом будущие cвятые были из Малой Азии. Мать вырастила мальчиков в христианском благочестии, так как они были маленькими, когда их отец-язычник умер.Косма и Дамиан, следуя примеру благочестивой матери, выросли праведными и добродетельными. Образованные и искусные врачи, они безвозмездно лечили силою молитвы телесные и душевные болезни людей и даже животных.Слава о cвятых братьях, которых люди назвали бессребрениками, распространилась по всей округе. Как-то братьев позвали к тяжело больной женщине, которую врачи сочли безнадежной. По усердной молитве cвятых Господь исцелил умирающую.Женщина, исполненная благодарности, хотела, чтобы врачи приняли от нее хоть какой-нибудь дар. Она тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца – малый дар во имя Святой Троицы. Бессребреник, услышав имя Святой Троицы, отказаться не посмел.А святой Косма, узнав об этом, опечалился и подумал, что брат нарушил их строгий обет. Косма, умирая, завещал, чтобы брата рядом с ним не хоронили. Вскоре умер и святой Дамиан.Все в недоумении задумались, где хоронить Дамиана, но по Божьей воле свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого святые вылечили от бешенства, и человеческим голосом проговорил, чтобы, не сомневаясь, Дамиана похоронили рядом с Космой, потому что он принял дар женщины ради Божьего Имени. Произошло это в III веке.Святые мученикиПо церковному календарю 14 ноября поминают епископа Нирса и его ученика Иосифа, епископов персидских – Саверия, Иоанна, Исакия, Ипатия и многих других, пострадавших во время преследования христиан в Персии при царе Сапоре II (310-381).Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Епископов Иоанна, Исакия и Ипатия побили камнями. Святой Саверий умер в темнице. Ему отрубили голову после смерти.Пресвитер-отступник задушил мученика Азата-скопца. Пыткам за веру подвергли мучеников Сасония, Феклу, Анну и многих других мужчин и женщин. Произошло это примерно в 343 году.Кириена и ИулианияПо церковному календарю 14 ноября поминают мучениц Кириену из Тарса и Иулианию из Росы, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (305-311).Исповедниц схватили по приказу правителя Киликии Маркиана. Святую Кириену, обнаженную и с остриженной головой, водили вокруг Тарса на посмеяние, а затем сожгли вместе со святою Иулианией в городе Роса.Царевич ГотфскийПо церковному календарю 14 ноября поминают мученика Ерминингельда, царевича Готфского, пострадавшего за веру в 586-м.Царевич Готфский, оставив арианство, сторонники которого не принимали Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, принял православие.Отец его, царь Лувингильд, сторонник ариан, не сумевший заставить сына вернуться к прежней вере, приказал его казнить. Раскаяться в содеянном царя заставили твердость царевича в вере и мужество перед смертью.Царь, сам не решаясь принять православие, поручил епископу Леандру обратить своего наследника Рехарда в истинную веру. Рехард, став царем, утвердил в стране православие.ИмениныПо церковному календарю 14 ноября именины отмечают Агриппина, Елизавета, Юлиания, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Дмитрий, Денис, Кузьма, Иван, Прокоп, Петр, Савва, Фома, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

