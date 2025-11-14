https://sputnik-georgia.ru/20251114/kurs-lari-dollar-295774925.html
Курс лари на пятницу – 2,7091 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7091 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 ноября в размере 2,7091 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 ноября в размере 2,7091 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0032 лари по отношению к доллару.