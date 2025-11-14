Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251114/pekinskiy-forum-stal-ploschadkoy-dlya-ukrepleniya-obrazovatelnykh-svyazey-gruzii-i-kitaya-295777566.html
Пекинский форум стал площадкой для укрепления образовательных связей Грузии и Китая
Пекинский форум стал площадкой для укрепления образовательных связей Грузии и Китая
Sputnik Грузия
В конференции участвуют министры образования, лидеры образовательной сферы, представители университетов, дипломатического корпуса и бизнеса из 160 стран 14.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-14T16:56+0400
2025-11-14T16:56+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
гиви миканадзе
китай
пекин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295777400_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_80520282115489b31fbe4c743ec337ae.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе по приглашению министра образования КНР Хуай Цзиньфэна участвует во Всемирной конференции по китайскому языку, которая проходит в Пекине.Согласно информации министерства образования, на церемонии открытия Миканадзе обратился к участникам с речью, в которой рассказал о реформе системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по поддержке преподавания китайского языка в школах.По словам министра, для развития национальной системы образования особое значение имеет содействие международному сотрудничеству. Миканадзе подчеркнул, что дружественные отношения между Грузией и Китаем стабильно развиваются и позитивно отражаются на образовательной и научной сферах."Плодотворное сотрудничество между Грузией и Китаем продолжится и в будущем, и мы реализуем еще немало совместных проектов в сферах образования, науки и инноваций. Конференция создает хорошую возможность для обмена мнениями и идеями, что важно как для улучшения нашей системы образования, так и для систем образования стран-участниц", – заявил Миканадзе.Конференция проходит с 14 по 16 ноября. Одной из ее ключевых тем является интеграция инноваций и искусственного интеллекта в сферу образования. Цель мероприятия – расширение международных образовательных и культурных связей и углубление сотрудничества между странами.В составе грузинской делегации на форуме присутствуют заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония, заместитель генерального директора Национального научного фонда имени Шота Руставели Леван Карумидзе, а также чрезвычайный и полномочный посол Грузии в КНР Паата Каландадзе.В конференции участвуют министры образования, лидеры образовательной сферы, представители университетов, дипломатического корпуса и бизнеса из 160 стран.Грузия и КитайКитай входит в первую пятерку торговых партнеров Грузии. Объем товарооборота между двумя странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем в 2023 году, и соответствует 8,2% всего внешнеторгового оборота Грузии.В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе Соглашение о свободной торговле.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая: они могут въезжать в страну с туристическими целями и оставаться на ее территории до 30 дней.Граждане Грузии, в свою очередь, могут посещать Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться там до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
китай
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295777400_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d617e2bc661a44d4796ce0128b5d0c99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, новости, тбилиси, гиви миканадзе, китай, пекин
общество, грузия, новости, тбилиси, гиви миканадзе, китай, пекин

Пекинский форум стал площадкой для укрепления образовательных связей Грузии и Китая

16:56 14.11.2025
© Ministry of Education and Science of GeorgiaГиви Миканадзе
Гиви Миканадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2025
© Ministry of Education and Science of Georgia
Подписаться
В конференции участвуют министры образования, лидеры образовательной сферы, представители университетов, дипломатического корпуса и бизнеса из 160 стран
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе по приглашению министра образования КНР Хуай Цзиньфэна участвует во Всемирной конференции по китайскому языку, которая проходит в Пекине.
Согласно информации министерства образования, на церемонии открытия Миканадзе обратился к участникам с речью, в которой рассказал о реформе системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по поддержке преподавания китайского языка в школах.
По словам министра, для развития национальной системы образования особое значение имеет содействие международному сотрудничеству. Миканадзе подчеркнул, что дружественные отношения между Грузией и Китаем стабильно развиваются и позитивно отражаются на образовательной и научной сферах.
"Плодотворное сотрудничество между Грузией и Китаем продолжится и в будущем, и мы реализуем еще немало совместных проектов в сферах образования, науки и инноваций. Конференция создает хорошую возможность для обмена мнениями и идеями, что важно как для улучшения нашей системы образования, так и для систем образования стран-участниц", – заявил Миканадзе.
Конференция проходит с 14 по 16 ноября. Одной из ее ключевых тем является интеграция инноваций и искусственного интеллекта в сферу образования. Цель мероприятия – расширение международных образовательных и культурных связей и углубление сотрудничества между странами.
В составе грузинской делегации на форуме присутствуют заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония, заместитель генерального директора Национального научного фонда имени Шота Руставели Леван Карумидзе, а также чрезвычайный и полномочный посол Грузии в КНР Паата Каландадзе.
В конференции участвуют министры образования, лидеры образовательной сферы, представители университетов, дипломатического корпуса и бизнеса из 160 стран.

Грузия и Китай

Китай входит в первую пятерку торговых партнеров Грузии. Объем товарооборота между двумя странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем в 2023 году, и соответствует 8,2% всего внешнеторгового оборота Грузии.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая: они могут въезжать в страну с туристическими целями и оставаться на ее территории до 30 дней.
Граждане Грузии, в свою очередь, могут посещать Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться там до 30 дней.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0