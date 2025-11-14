https://sputnik-georgia.ru/20251114/pekinskiy-forum-stal-ploschadkoy-dlya-ukrepleniya-obrazovatelnykh-svyazey-gruzii-i-kitaya-295777566.html
Пекинский форум стал площадкой для укрепления образовательных связей Грузии и Китая
Пекинский форум стал площадкой для укрепления образовательных связей Грузии и Китая
14.11.2025
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе по приглашению министра образования КНР Хуай Цзиньфэна участвует во Всемирной конференции по китайскому языку, которая проходит в Пекине.
Согласно информации министерства образования, на церемонии открытия Миканадзе обратился к участникам с речью, в которой рассказал о реформе системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по поддержке преподавания китайского языка в школах.
По словам министра, для развития национальной системы образования особое значение имеет содействие международному сотрудничеству. Миканадзе подчеркнул, что дружественные отношения между Грузией и Китаем стабильно развиваются и позитивно отражаются на образовательной и научной сферах.
"Плодотворное сотрудничество между Грузией и Китаем продолжится и в будущем, и мы реализуем еще немало совместных проектов в сферах образования, науки и инноваций. Конференция создает хорошую возможность для обмена мнениями и идеями, что важно как для улучшения нашей системы образования, так и для систем образования стран-участниц", – заявил Миканадзе.
Конференция проходит с 14 по 16 ноября. Одной из ее ключевых тем является интеграция инноваций и искусственного интеллекта в сферу образования. Цель мероприятия – расширение международных образовательных и культурных связей и углубление сотрудничества между странами.
В составе грузинской делегации на форуме присутствуют заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония, заместитель генерального директора Национального научного фонда имени Шота Руставели Леван Карумидзе, а также чрезвычайный и полномочный посол Грузии в КНР Паата Каландадзе.
В конференции участвуют министры образования, лидеры образовательной сферы, представители университетов, дипломатического корпуса и бизнеса из 160 стран.
Китай входит в первую пятерку торговых партнеров Грузии. Объем товарооборота между двумя странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем в 2023 году, и соответствует 8,2% всего внешнеторгового оборота Грузии.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая: они могут въезжать в страну с туристическими целями и оставаться на ее территории до 30 дней.
Граждане Грузии, в свою очередь, могут посещать Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться там до 30 дней.