Пока рано – глава Нацбанка Грузии о переходе на единую систему платежей
Пока рано – глава Нацбанка Грузии о переходе на единую систему платежей
14.11.2025
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Инициатива о переходе на единую систему банковских платежей по терминалу требует доработки, заявила глава Нацбанка Грузии Натия Турнава. В парламент Грузии поступила инициатива об установлении верхней планки комиссии терминалов оплаты. По ее словам, интересы банков тоже защищены. В данный момент рассматривается возможность внедрения новых POS-терминалов, которые будут предоставлять услуги по платежам всех банков на максимально низких комиссионных условиях, так как терминал должен выбрать, через какое банковское учреждение провести платеж, чтобы комиссия была минимальной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
Пока рано – глава Нацбанка Грузии о переходе на единую систему платежей

19:59 14.11.2025
В данный момент рассматривается возможность внедрения новых POS-терминалов, которые будут предоставлять услуги по платежам всех банков на максимально низких комиссионных условиях
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Инициатива о переходе на единую систему банковских платежей по терминалу требует доработки, заявила глава Нацбанка Грузии Натия Турнава.
В парламент Грузии поступила инициатива об установлении верхней планки комиссии терминалов оплаты.

"На данном этапе было сочтено, что вопрос требует большей проработки. Он не снят с повестки дня, просто на данном этапе необходимо дополнительное время, чтобы вместе с индустрией найти более оптимальный механизм", – заявила Турнава.

По ее словам, интересы банков тоже защищены.
В данный момент рассматривается возможность внедрения новых POS-терминалов, которые будут предоставлять услуги по платежам всех банков на максимально низких комиссионных условиях, так как терминал должен выбрать, через какое банковское учреждение провести платеж, чтобы комиссия была минимальной.
