https://sputnik-georgia.ru/20251114/poka-rano--glava-natsbanka-gruzii-o-perekhode-na-edinuyu-sistemu-platezhey-295774608.html

Пока рано – глава Нацбанка Грузии о переходе на единую систему платежей

Пока рано – глава Нацбанка Грузии о переходе на единую систему платежей

Sputnik Грузия

В данный момент рассматривается возможность внедрения новых POS-терминалов, которые будут предоставлять услуги по платежам всех банков на максимально низких... 14.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-14T19:59+0400

2025-11-14T19:59+0400

2025-11-14T19:59+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782545_0:94:3078:1825_1920x0_80_0_0_2c70049f45ad840eaceeb3df5fa4365c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Инициатива о переходе на единую систему банковских платежей по терминалу требует доработки, заявила глава Нацбанка Грузии Натия Турнава. В парламент Грузии поступила инициатива об установлении верхней планки комиссии терминалов оплаты. По ее словам, интересы банков тоже защищены. В данный момент рассматривается возможность внедрения новых POS-терминалов, которые будут предоставлять услуги по платежам всех банков на максимально низких комиссионных условиях, так как терминал должен выбрать, через какое банковское учреждение провести платеж, чтобы комиссия была минимальной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии