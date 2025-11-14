https://sputnik-georgia.ru/20251114/svyato-georgievskiy-monastyr-v-teleti-dukhovnaya-opora-na-vostoke-gruzii-295783858.html

Свято-Георгиевский монастырь в Телети: духовная опора на востоке Грузии

Свято-Георгиевский монастырь в Телети: духовная опора на востоке Грузии

14.11.2025

Храм, переживший века Современный монастырский комплекс был построен в XIX веке, однако упоминания о церкви Святого Георгия на этом месте встречаются гораздо раньше. Ещё в XVIII веке грузинский историк Вахушти Батонишвили писал:"К востоку от Кумиси, у Мтквари находятся жители Телети и церковь Святого Георгия Чудотворного".Это значит, что храм существовал здесь задолго до нынешнего здания – вероятно, на его фундаменте возвели новую церковь уже в XIX веке.Архитектура и символика Свято-Георгиевский храм – трехнефная базилика под одной крышей, с лаконичным фасадом и рельефным изображением святого Георгия. С западной стороны возвышается четырехэтажная колокольня, а вокруг – каменная ограда и кельи монахов, появившиеся после возрождения монастыря в 1990-е годы.Внутренние стены расписаны фресками, изображающими сцены из жизни Христа и святого Георгия. Эти росписи не отличаются пышностью, но создают атмосферу сосредоточенности и покоя.Возрождение обители Интересный исторический факт: до 1992 года церковь находилась под управлением Армянской апостольской церкви. После возвращения в лоно Грузинской православной церкви началось восстановление монастыря – были построены келейные корпуса, облагорожена территория, возобновились службы.Сегодня Свято-Георгиевский монастырь снова живет активной духовной жизнью. Здесь проходят богослужения, приезжают паломники и туристы, ищущие не только религиозного опыта, но и прикосновения к грузинской культуре.Символ веры и преемственности Для жителей Гардабани монастырь – символ устойчивости и духовной связи поколений. Построенный на месте старого храма, он объединяет прошлое и настоящее, сохраняя традиции, с которых начиналась грузинская христианская история.Свято-Георгиевский монастырь в Телети – это свидетельство того, что даже небольшие храмы могут стать центрами духовной силы, вдохновляя верующих и привлекая внимание тех, кто ищет красоту и смысл в простоте.

