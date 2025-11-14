https://sputnik-georgia.ru/20251114/v-minoborone-rossii-soobschili-o-poteryakh-vsu-v-sumskoy-oblasti-295779299.html
В Минобороне России сообщили о потерях ВСУ в Сумской области
В Минобороне России сообщили о потерях ВСУ в Сумской области
Sputnik Грузия
Минобороны России сообщает, что на харьковском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск освобожден населенный... 14.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-14T14:00+0400
2025-11-14T14:00+0400
2025-11-14T14:00+0400
обострение ситуации вокруг украины
в мире
минобороны рф
россия
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/81/244768138_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b4604e927347f15a19b4b5735bdf3112.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. За неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Север" ВСУ утратили свыше 960 военнослужащих, передает сообщение Минобороны России РИА Новости."За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства. Минобороны России сообщает, что на харьковском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск освобожден населенный пункт Синельниково в Харьковской области. Под удары попали подразделения мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны.По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" противник за неделю потерял более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материально-технических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/81/244768138_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_d4a0280d6c205ddcf75fb8e911d4fc6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины, в мире, минобороны рф, россия, украина
обострение ситуации вокруг украины, в мире, минобороны рф, россия, украина
В Минобороне России сообщили о потерях ВСУ в Сумской области
Минобороны России сообщает, что на харьковском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск освобожден населенный пункт Синельниково в Харьковской области
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik.
За неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Север" ВСУ утратили свыше 960 военнослужащих, передает
сообщение Минобороны России РИА Новости.
"За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны России сообщает, что на харьковском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск освобожден населенный пункт Синельниково в Харьковской области. Под удары попали подразделения мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны.
По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" противник за неделю потерял более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материально-технических средств.