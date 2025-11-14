https://sputnik-georgia.ru/20251114/v-minoborone-rossii-soobschili-o-poteryakh-vsu-v-sumskoy-oblasti-295779299.html

В Минобороне России сообщили о потерях ВСУ в Сумской области

14.11.2025

ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. За неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Север" ВСУ утратили свыше 960 военнослужащих, передает сообщение Минобороны России РИА Новости."За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства. Минобороны России сообщает, что на харьковском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск освобожден населенный пункт Синельниково в Харьковской области. Под удары попали подразделения мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны.По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" противник за неделю потерял более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материально-технических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

