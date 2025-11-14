https://sputnik-georgia.ru/20251114/vnimanie-avtomobilisty-v-gruzii-rastut-shtrafy-za-narushenie-pdd-295778269.html

Внимание, автомобилисты: в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД

Внимание, автомобилисты: в Грузии растут штрафы за нарушение ПДД

14.11.2025

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии подготовило поправки в Кодекс административных нарушений о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения . "Число ДТП и связанный с ними уровень смертности обязывают государство предпринять эффективные шаги в направлении ужесточения правил дорожной безопасности", – поясняет ведомство ужесточение штрафов. По данным ведомства, новшества коснутся следующих нарушений: Кроме того будет введен штраф в размере 200 лари за движение по выделенной для общественного транспорта полосе в противоположном направлении и штраф в 100 лари за парковку на тротуаре или пешеходном переходе. В последнем случае автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку. В Грузии штрафы выписывают как патрульная полиция, так и специальные видеокамеры. В целях упрощения администрирование штрафов, с 1 января 2023 года в Грузии действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии.Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

