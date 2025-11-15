https://sputnik-georgia.ru/20251115/bila-pultom-po-golove-obvinyaemuyu-v-nasilii-nad-rebenkom-nyanyu-otpravili-v-tyurmu-295793345.html

Била пультом по голове: обвиняемую в насилии над ребенком няню отправили в тюрьму

Била пультом по голове: обвиняемую в насилии над ребенком няню отправили в тюрьму

Sputnik Грузия

По информации СМИ, на судебном заседании обвиняемая попросила прощения у родителей пострадавшего ребенка 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T17:42+0400

2025-11-15T17:42+0400

2025-11-15T18:14+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324229_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8cb3675ace3aeacbec1946337e78e749.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для 63-летней няни, обвиняемой в насилии над полуторагодовалым ребенком, тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Расследование, проведенное МВД, установило, что 11 ноября в Тбилиси няня применила физическое насилие в отношении ребенка 2024 года рождения. Запись инцидента была сделана видеокамерой, установленной в семье малыша. По информации СМИ, вначале женщина ударила ребенка пультом по голове, а затем по лицу. Подсудимая обвиняется по статье "Побои, причинившие физическую боль потерпевшему, совершенные в отношении несовершеннолетнего". Ей грозит до двух лет тюрьмы. По информации СМИ, на заседании суда обвиняемая попросила прощения у родителей несовершеннолетнего. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд