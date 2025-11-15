Била пультом по голове: обвиняемую в насилии над ребенком няню отправили в тюрьму

https://sputnik-georgia.ru/20251115/bila-pultom-po-golove-obvinyaemuyu-v-nasilii-nad-rebenkom-nyanyu-otpravili-v-tyurmu-295793345.html
По информации СМИ, на судебном заседании обвиняемая попросила прощения у родителей пострадавшего ребенка
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для 63-летней няни, обвиняемой в насилии над полуторагодовалым ребенком, тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Расследование, проведенное МВД, установило, что 11 ноября в Тбилиси няня применила физическое насилие в отношении ребенка 2024 года рождения. Запись инцидента была сделана видеокамерой, установленной в семье малыша. По информации СМИ, вначале женщина ударила ребенка пультом по голове, а затем по лицу. Подсудимая обвиняется по статье "Побои, причинившие физическую боль потерпевшему, совершенные в отношении несовершеннолетнего". Ей грозит до двух лет тюрьмы. По информации СМИ, на заседании суда обвиняемая попросила прощения у родителей несовершеннолетнего.
17:42 15.11.2025 (обновлено: 18:14 15.11.2025)
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для 63-летней няни, обвиняемой в насилии над полуторагодовалым ребенком, тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Расследование, проведенное МВД, установило, что 11 ноября в Тбилиси няня применила физическое насилие в отношении ребенка 2024 года рождения. Запись инцидента была сделана видеокамерой, установленной в семье малыша.
По информации СМИ, вначале женщина ударила ребенка пультом по голове, а затем по лицу.
Подсудимая обвиняется по статье "Побои, причинившие физическую боль потерпевшему, совершенные в отношении несовершеннолетнего". Ей грозит до двух лет тюрьмы.
По информации СМИ, на заседании суда обвиняемая попросила прощения у родителей несовершеннолетнего.