Что мы едим? В магазинах и пекарнях рядом со школами выявили нарушения

Среди нарушений – продажа продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение правил этикетирования и деятельность без регистрации 15.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. На объектах питания рядом со школами и детскими садами в 2025 году было выявлено 173 нарушения, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии. Ведомство в этом году провело 6 тысяч проверок в магазинах и пекарнях, расположенных рядом со школами и детскими садами."Государственный контроль осуществляется как в пекарнях, так и в близлежащих магазинах, клиентами которых часто являются учащиеся. Инспекторы агентства проверяют санитарно-гигиеническое состояние объектов, условия размещения и реализации продуктов питания, сроки годности и другие требования безопасности пищевых продуктов", – говорится в информации Агентства. По данным ведомства, среди зафиксированных нарушений – продажа продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение правил этикетирования и деятельность без регистрации. В Грузии действуют строгие требования к срокам хранения продуктов и правилам этикетирования, где должен быть указан состав продукта. Нарушения этих условий предполагают штрафы для производителей и реализаторов. Проверка безопасности продовольствия в Грузии осуществляется как по запросу граждан, так и в рамках планового мониторинга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

