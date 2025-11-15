Грузинские регбисты легко обыграли канадцев в тест-матче на стадионе в Батуми
18:15 15.11.2025 (обновлено: 19:03 15.11.2025)
© Сourtesy of Georgian RugbyСборная Грузии по регби победила во второй встрече ноябрьских тест-матчей против Канады в Батуми - 38:17.
Последний тест-матч "Борджгалоснеби" проведут в следующую субботу, 22 ноября, в Тбилиси против Японии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби одержала уверенную победу во второй встрече ноябрьских тест-матчей против Канады в Батуми – 38:17.
После первого тест-матча против США, который сборная Грузии выиграла со счетом 43:30, главный тренер команды Ричард Кокерилл внес несколько изменений в основной состав. Вано Каркадзе и Ираклий Апциаури вышли на поле с первых минут, а Ираклий Кватадзе и Бека Гигашвили остались на скамейке запасных.
Сборная Грузии открыла счет на 7-й минуте благодаря попытке Апциаури. Спустя 18 минут "Борджгалоснеби" увеличили преимущество – на 25-й минуте попытку на свой счет записал Тапладзе, а реализацию – Абжандадзе.
Сборная Грузии продолжила владеть инициативой на протяжении обоих таймов и сняла все вопросы о победителе.
В последние 10 минут матча грузинская сборная осталась на поле в составе 13 регбистов, и канадцам удалось занести одну попытку.
Всего сборная Грузии и Канады встречались между собой пять раз. В трех матчах "Борджгалоснеби" были сильнее соперника.
Последний тест-матч "Борджгалоснеби" проведут в следующую субботу, 22 ноября, в Тбилиси против Японии. Встреча пройдет на стадионе им. Михаила Месхи. Начало в 16:00.