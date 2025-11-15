https://sputnik-georgia.ru/20251115/gruzinskie-regbisty-legko-obygrali-kanadtsev-v-test-matche-na-stadione-v-batumi-295794312.html

Грузинские регбисты легко обыграли канадцев в тест-матче на стадионе в Батуми

Грузинские регбисты легко обыграли канадцев в тест-матче на стадионе в Батуми

Sputnik Грузия

Последний тест-матч "Борджгалоснеби" проведут в следующую субботу, 22 ноября, в Тбилиси против Японии 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T18:15+0400

2025-11-15T18:15+0400

2025-11-15T19:03+0400

спорт

новости

грузия

канада

тбилиси

батуми

михаил месхи

регби

новости грузинского регби

сборная грузии по регби

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0f/295793830_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_309eac8d965592231e565b51519021b1.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби одержала уверенную победу во второй встрече ноябрьских тест-матчей против Канады в Батуми – 38:17. После первого тест-матча против США, который сборная Грузии выиграла со счетом 43:30, главный тренер команды Ричард Кокерилл внес несколько изменений в основной состав. Вано Каркадзе и Ираклий Апциаури вышли на поле с первых минут, а Ираклий Кватадзе и Бека Гигашвили остались на скамейке запасных. Сборная Грузии открыла счет на 7-й минуте благодаря попытке Апциаури. Спустя 18 минут "Борджгалоснеби" увеличили преимущество – на 25-й минуте попытку на свой счет записал Тапладзе, а реализацию – Абжандадзе. Сборная Грузии продолжила владеть инициативой на протяжении обоих таймов и сняла все вопросы о победителе. В последние 10 минут матча грузинская сборная осталась на поле в составе 13 регбистов, и канадцам удалось занести одну попытку. Всего сборная Грузии и Канады встречались между собой пять раз. В трех матчах "Борджгалоснеби" были сильнее соперника. Последний тест-матч "Борджгалоснеби" проведут в следующую субботу, 22 ноября, в Тбилиси против Японии. Встреча пройдет на стадионе им. Михаила Месхи. Начало в 16:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

канада

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, канада, тбилиси, батуми, михаил месхи, регби, новости грузинского регби, сборная грузии по регби