https://sputnik-georgia.ru/20251115/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-15-noyabrya-2025-295784233.html
Какой сегодня церковный праздник: 15 ноября 2025
Какой сегодня церковный праздник: 15 ноября 2025
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 15 ноября отмечают день памяти cвятых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора, Маркиана и других 15.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-15T01:01+0400
2025-11-15T01:01+0400
2025-11-15T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234668_0:0:1814:1020_1920x0_80_0_0_66669dbebc43ae9b3ad76547b2564c0b.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 15 ноября поминают мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других, пострадавших за веру при царе Сапоре II (310-381).Придворные персидского царя Акиндин, Пигасий и Анемподист были тайными христианами. Когда царь стал преследовать христиан, завистники донесли Сапору II на вельмож.По приказу царя мучеников стали беспрерывно бить плетьми, сменяя утомленных палачей, а святые переносили пытки без стона. Не выдержав напряжения, царь потерял сознание. Святые воззвали к Господу, и Сапор, которого все считали умершим, очнулся.Царь, придя в себя, обвинил мучеников в колдовстве и велел задушить их дымом, повесив над костром. Но огонь по молитвам святых погас, а веревки, связывающие их, распались.Сапор, поносивший в гневе имя Господа, по молитвам святых онемел. Обезумев от ярости и страха, царь жестами приказал отвести мучеников в темницу, но окружающие его не понимали.Святой Акиндин, пожалев царя, исцелил его от немоты. Но Сапор, объяснив все колдовством, продолжал пытать мучеников. Собравшиеся, видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых, уверовали в Господа, а мученики, прославив Господа, призвали уверовавших креститься дождем, ниспосланным на них.Аффоний – один из палачей, всенародно попросив у мучеников прощения, мужественно пошел на казнь за Христа. Мать царя и вельможа Елпидифор также исповедали истинную веру. Сапор, видя, как растет число христиан, объявил народу, что мученикам Акиндину, Пигасию, Анемподисту и Елпидифору отрубят головы.Когда святых повели на казнь, их сопровождала огромная толпа, прославляющая Господа. По приказу царя воины уничтожили до семи тысяч христиан – всех, шедших в процессии.А Акиндина, Пигасия и Анемподиста сожгли на следующий день вместе с матерью царя.Маркиан КирскийПо церковному календарю 15 ноября поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келью, он затворился в ней.Господь освещал келью Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.Преподобный через какое-то время, пребывая в затворе, принял двух учеников, поселившихся с ним рядом. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы для пользы христиан просили преподобного оставить свое строгое уединение, но он не согласился. Однако поучал приходивших к нему за наставлением, не покидая своей кельи.Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи. Святой Маркиан скончался в 388-м.ИмениныПо церковному календарю 15 ноября именины отмечают Константин, Киприан и Марк.Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234668_287:0:1676:1042_1920x0_80_0_0_b8d94c1dc2cd0dc270db113356a3fe45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 15 ноября 2025
По православному церковному календарю 15 ноября отмечают день памяти cвятых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора, Маркиана и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 15 ноября поминают мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других, пострадавших за веру при царе Сапоре II (310-381).
Придворные персидского царя Акиндин, Пигасий и Анемподист были тайными христианами. Когда царь стал преследовать христиан, завистники донесли Сапору II на вельмож.
По приказу царя мучеников стали беспрерывно бить плетьми, сменяя утомленных палачей, а святые переносили пытки без стона. Не выдержав напряжения, царь потерял сознание. Святые воззвали к Господу, и Сапор, которого все считали умершим, очнулся.
Царь, придя в себя, обвинил мучеников в колдовстве и велел задушить их дымом, повесив над костром. Но огонь по молитвам святых погас, а веревки, связывающие их, распались.
Сапор, поносивший в гневе имя Господа, по молитвам святых онемел. Обезумев от ярости и страха, царь жестами приказал отвести мучеников в темницу, но окружающие его не понимали.
Святой Акиндин, пожалев царя, исцелил его от немоты. Но Сапор, объяснив все колдовством, продолжал пытать мучеников. Собравшиеся, видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых, уверовали в Господа, а мученики, прославив Господа, призвали уверовавших креститься дождем, ниспосланным на них.
Аффоний – один из палачей, всенародно попросив у мучеников прощения, мужественно пошел на казнь за Христа. Мать царя и вельможа Елпидифор также исповедали истинную веру. Сапор, видя, как растет число христиан, объявил народу, что мученикам Акиндину, Пигасию, Анемподисту и Елпидифору отрубят головы.
Когда святых повели на казнь, их сопровождала огромная толпа, прославляющая Господа. По приказу царя воины уничтожили до семи тысяч христиан – всех, шедших в процессии.
А Акиндина, Пигасия и Анемподиста сожгли на следующий день вместе с матерью царя.
По церковному календарю 15 ноября поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.
Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келью, он затворился в ней.
Господь освещал келью Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.
Преподобный через какое-то время, пребывая в затворе, принял двух учеников, поселившихся с ним рядом. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы для пользы христиан просили преподобного оставить свое строгое уединение, но он не согласился. Однако поучал приходивших к нему за наставлением, не покидая своей кельи.
Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи. Святой Маркиан скончался в 388-м.
По церковному календарю 15 ноября именины отмечают Константин, Киприан и Марк.
Материал подготовлен на основе открытых источников.