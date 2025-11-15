https://sputnik-georgia.ru/20251115/korrumpirovannye-chinovniki-budut-otchityvatsya-o-svoikh-dokhodakh-v-techenie-30-let-295748758.html

Коррумпированные чиновники будут отчитываться о своих доходах в течение 30 лет

15.11.2025

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Госслужащие, сотрудники госкомпаний и лица, занимающие политические должности, будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений, соответствующие поправки принял парламент Грузии. Речь идет о тех госслужащих, в отношении которых вынесен приговор по конкретным преступлениям. В списке преступлений – такие нарушения закона, как мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата средств, отмывание денег, нарушение порядка участия в государственных закупках в крупном размере. А также – осужденных за нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, уклонение от уплаты налогов, вымогательство наркотиков и оружия с использованием служебного положения. Они будут обязаны заполнять декларацию ежегодно в течение 30 лет. Если декларация не будет предоставлена, то на осужденных наложат штраф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

