Коррумпированные чиновники будут отчитываться о своих доходах в течение 30 лет
Коррумпированные чиновники будут отчитываться о своих доходах в течение 30 лет
Если декларация не будет заполняться, то на осужденных наложат штраф 15.11.2025
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Госслужащие, сотрудники госкомпаний и лица, занимающие политические должности, будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений, соответствующие поправки принял парламент Грузии. Речь идет о тех госслужащих, в отношении которых вынесен приговор по конкретным преступлениям. В списке преступлений – такие нарушения закона, как мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата средств, отмывание денег, нарушение порядка участия в государственных закупках в крупном размере. А также – осужденных за нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, уклонение от уплаты налогов, вымогательство наркотиков и оружия с использованием служебного положения. Они будут обязаны заполнять декларацию ежегодно в течение 30 лет. Если декларация не будет предоставлена, то на осужденных наложат штраф.
