Коррумпированные чиновники будут отчитываться о своих доходах в течение 30 лет
15.11.2025
2025-11-15T10:52+0400
2025-11-15T10:52+0400
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Госслужащие, сотрудники госкомпаний и лица, занимающие политические должности, будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений, соответствующие поправки принял парламент Грузии. Речь идет о тех госслужащих, в отношении которых вынесен приговор по конкретным преступлениям. В списке преступлений – такие нарушения закона, как мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата средств, отмывание денег, нарушение порядка участия в государственных закупках в крупном размере. А также – осужденных за нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, уклонение от уплаты налогов, вымогательство наркотиков и оружия с использованием служебного положения. Они будут обязаны заполнять декларацию ежегодно в течение 30 лет. Если декларация не будет предоставлена, то на осужденных наложат штраф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
10:52 15.11.2025
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Если декларация не будет заполняться, то на осужденных наложат штраф
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Госслужащие, сотрудники госкомпаний и лица, занимающие политические должности, будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений, соответствующие поправки принял парламент Грузии.
Речь идет о тех госслужащих, в отношении которых вынесен приговор по конкретным преступлениям. В списке преступлений – такие нарушения закона, как мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата средств, отмывание денег, нарушение порядка участия в государственных закупках в крупном размере.
А также – осужденных за нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, уклонение от уплаты налогов, вымогательство наркотиков и оружия с использованием служебного положения.
Они будут обязаны заполнять декларацию ежегодно в течение 30 лет.
Если декларация не будет предоставлена, то на осужденных наложат штраф.
Android APK
