МВД Грузии повысит выплаты полицейским в случае ранений или гибели

МВД Грузии повысит выплаты полицейским в случае ранений или гибели

В случае гибели сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей размер компенсации увеличится вдвое 15.11.2025

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел подготовило и представило в парламент пакет поправок в Закон Грузии "О полиции", направленный на укрепление социальных гарантий полицейских в случае получения ими увечья или их гибели при исполнении служебных обязанностей, сообщают в ведомстве.Так, в случае гибели сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей размер компенсации увеличится вдвое: вместо 15 тысяч лари семье погибшего будет выплачена единовременная компенсация в размере 30 тысяч. Кроме того, на похоронные расходы будет выдаваться по 2 тысячи лари, а не 500, как было ранее. Согласно поправкам, также увеличится размер единовременной материальной помощи в случае причинения вреда здоровью. В случае тяжкого вреда здоровью сотрудник полиции получит 20 тысяч лари вместо 7 тысяч, в случае менее тяжкого — 15 тысяч вместо 4 тысяч, а в случае легкого вреда — 10 тысяч вместо 2 тысяч. Также, согласно поправкам, в Закон Грузии "О полиции" добавят отпуск по состоянию здоровья, которого ранее не существовало. В связи с травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей, сотруднику может быть предоставлен оплачиваемый отпуск сроком до одного года, в течение которого будут возмещены расходы, связанные с восстановлением здоровья сотрудника (включая его реабилитацию). Кроме того, отпуск по состоянию здоровья может предоставляться не только лицам, получившим травму при исполнении служебных обязанностей, но и в случае различных заболеваний. Такой отпуск будет предоставляться на 4 месяца. Его можно будет продлить на основании медицинского заключения в соответствии с правилами и условиями, установленными министром. В соответствии с правилами, установленными приказом главы ведомства, социальные гарантии могут быть распространены на членов семьи лица, работающего в системе МВД, а также на сотрудника, уволенного из системы МВД в связи с нетрудоспособностью. При этом вопросы финансирования медицинских расходов и материальной помощи будут расписаны детально приказом министра. Аналогичные изменения вносятся в Закон Грузии "О гражданской безопасности", чтобы пожарные и спасатели могли пользоваться теми же гарантиями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

