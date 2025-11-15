https://sputnik-georgia.ru/20251115/neradivye-voditeli-prinesli-byudzhetu-gruzii-153-milliona-lari-295792770.html

Нерадивые водители принесли бюджету Грузии 153 миллиона лари

Нерадивые водители принесли бюджету Грузии 153 миллиона лари

Sputnik Грузия

Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T17:07+0400

2025-11-15T17:07+0400

2025-11-15T17:07+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

водители

грузинские дороги, машины и их водители

водительские права

штраф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, за девять месяцев 2025 года получили штрафов на общую сумму около 153 миллионов лари, говорится в информации на сайте МВД. Всего в период с января по сентябрь включительно видеокамеры зафиксировали в стране около 2,3 миллиона нарушений, из которых 1,1 миллиона – в Тбилиси. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 1,2 миллиона водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 54,5 миллиона лари. В Грузии работают 8 552 камеры, из которых 6 092 – общего вида, а 2 460 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, водители, грузинские дороги, машины и их водители, водительские права, штраф