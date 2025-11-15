https://sputnik-georgia.ru/20251115/nozhi-v-gruzii-pod-zapretom--chislo-shtrafov-prevysilo-tysyachu-295793065.html

Ножи в Грузии под запретом – число штрафов превысило тысячу

Ножи в Грузии под запретом – число штрафов превысило тысячу

Sputnik Грузия

Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа было выписано в Тбилиси 15.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-15T19:19+0400

2025-11-15T19:19+0400

2025-11-15T19:19+0400

новости

грузия

общество

имерети

аджария

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0e/251461631_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_0d0bfdfdae1013e111a0905b6e8c0c03.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 16 октября 2025 года оштрафовала 1,6 тысячи человек за ношение холодного оружия, говорится в материалах на сайте МВД. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют, в том числе, за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Размер штрафа составляет 500 лари. Повторное совершение этого административного нарушения карается уже уголовной ответственностью. Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в период с 1 января по 16 октября было выписано в Тбилиси (964). Далее следуют регионы Аджария (108) и Имерети (122). Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 57 несовершеннолетних. В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

аджария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, имерети, аджария, тбилиси