Памятники культурного наследия в Грузии в плачевном состоянии – названы причины

Единственным способом для решения проблемы является привлечение иностранных специалистов, считают в стране 15.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Практически все памятники культурного наследия в Грузии находятся в плачевном состоянии из-за неправильной реставрации, заявила руководитель Национального агентства по охране культурного наследия Тея Ониани. Памятники и исторические места – визитная карточка Грузии, достояние культуры и то, чем народ действительно может гордиться. Многие из них даже включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. "Наша самая большая проблема в том, что практически все памятники, которые важны для всех, находятся в очень тяжелом состоянии – какой из них перечислить: будь то Светицховели, Баграти, Никорцминда, Питарети, Кинцвиси, Шемокмеди, Цаиши, Цаленджиха, Атенский Сиони", – заявила Ониани. По ее словам, основной причиной является некачественное проведение реставрационных работ в предыдущие годы. "Памятники разрушаются из-за того, что либо крыша устроена неправильно, либо материал выбран неверно. Все это требует длительного, скрупулезного исследования. Наша первоочередная задача – позаботиться о памятниках такого типа, выдающихся, первой категории", – сказала Ониани. По ее мнению, единственным способом для решения проблемы является привлечение иностранных специалистов. "Следует привлечь к решению проблем иностранных экспертов, которые вместе с грузинскими специалистами на основе международного опыта проработают проблемы, рассмотрят существующие проекты и укажут нам, необходимо ли готовить новые, какие недостатки есть у нас. Реставрационные проекты на памятниках будут реализованы после этого", – заявила Ониани. Ранее о проблемах в проектах заявил и министр инфраструктуры Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

