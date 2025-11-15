https://sputnik-georgia.ru/20251115/sdelka-s-kitayskimi-investorami-po-sliyaniyu-dvukh-bankov-gruzii-mozhet-ne-sostoyatsya-295788626.html

Сделка с китайскими инвесторами по слиянию двух банков Грузии может не состояться

Национальный банк установил для Basisbank определенные ограничения и предпосылки, из-за которых сделка затянулась 15.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сделка о слиянии банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank сегодня выглядит иначе, заявил совладелец Liberty Bank Ираклий Рухадзе. Национальный банк Грузии в августе одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. "Национальный банк установил для Basisbank определенные ограничения и предпосылки, из-за которых сделка затянулась. Например, документацию, особенно из Китая, было нелегко собрать. За этим последовали различные осложнения. Одно из них заключается в том, что Liberty Bank вырос за это время, и та сделка, которую мы заключили в начале года, сегодня выглядит иначе, однако мы продолжаем работать", – завил Рухадзе. Ранее об изменении структуры сделки, которая изначально предполагала слияние банков, заявила и глава Национального банка Грузии Натия Турнава. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже она увеличила свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

