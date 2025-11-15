Грузия
СГБ Грузии раскрыла преступную схему продажи мест на тбилисском кладбище
СГБ Грузии раскрыла преступную схему продажи мест на тбилисском кладбище
15.11.2025
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала сотрудника мэрии Тбилиси по делу о получении взятки за предоставление места на кладбище Мухатгверди, заявили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что смотритель кладбища Мухатгверди, являющийся сотрудником учрежденной мэрией Тбилиси компании "Гермес", потребовал от гражданина Грузии 4,6 тысячи лари за незаконную услугу. Несмотря на то, что кладбище Мухатгверди находится в ведении мэрии Тбилиси и по закону передача могилы невозможна без предъявления свидетельства о смерти, сотрудник компании пообещал оформить право собственности без наличия официального свидетельства. Обвиняемый предложил подготовить фиктивное свидетельство о захоронении, указав в нем данные умершего деда, якобы тот уже похоронен на этом кладбище. За услугу он потребовал 4,6 тысячи лари. Гражданин передал обвиняемому 3 и 5 ноября 2025 года часть суммы – 2,1 тысячи лари. Позже, 14 ноября, смотритель кладбища передал указанному гражданину свидетельство о захоронении и забрал оставшуюся часть суммы – 2,5 тысячи лари. В рамках расследования, на основании постановления суда, были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения вышеуказанного преступного деяния. Следствие ведется по статье "Коммерческий подкуп". Обвиняемому грозит от 4 до 6 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
16:06 15.11.2025
Обвиняемому грозит от 4 до 6 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала сотрудника мэрии Тбилиси по делу о получении взятки за предоставление места на кладбище Мухатгверди, заявили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что смотритель кладбища Мухатгверди, являющийся сотрудником учрежденной мэрией Тбилиси компании "Гермес", потребовал от гражданина Грузии 4,6 тысячи лари за незаконную услугу.
Несмотря на то, что кладбище Мухатгверди находится в ведении мэрии Тбилиси и по закону передача могилы невозможна без предъявления свидетельства о смерти, сотрудник компании пообещал оформить право собственности без наличия официального свидетельства.
Обвиняемый предложил подготовить фиктивное свидетельство о захоронении, указав в нем данные умершего деда, якобы тот уже похоронен на этом кладбище. За услугу он потребовал 4,6 тысячи лари.
Гражданин передал обвиняемому 3 и 5 ноября 2025 года часть суммы – 2,1 тысячи лари. Позже, 14 ноября, смотритель кладбища передал указанному гражданину свидетельство о захоронении и забрал оставшуюся часть суммы – 2,5 тысячи лари.
В рамках расследования, на основании постановления суда, были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения вышеуказанного преступного деяния.
Следствие ведется по статье "Коммерческий подкуп". Обвиняемому грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
