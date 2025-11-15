https://sputnik-georgia.ru/20251115/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii-295788783.html

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

15.11.2025

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 63,70 млн киловатт-часов электроэнергии в январе-сентябре 2025 года, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 1,8% в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 11 миллиардов киловатт-часов. За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано 10,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года. Большая доля выработанной электроэнергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

